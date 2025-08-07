موکب محبان الرضا منطقه ۳؛تنها موکب کودک و نوجوان در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسوی‌مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ تهران، با اشاره به حضور اعضای کانون نوجوانان در عمود ۲۷۱ مسیر پیاده‌روی اربعین در خاک عراق گفت: نوجوانان منطقه ۱۳ به عنوان سفیران فرهنگی در موکب کودک و نوجوان، با روحیه‌ای جهادی و الهام‌گرفته از مکتب عاشورا، در حال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

این مقام مسئول افزود: این نوجوانان در کنار فعالیت‌های فرهنگی نظیر قصه‌گویی، خوانش کتاب، دمامه‌زنی و آموزش مفاهیم دینی برای کودکان، در امور پشتیبانی مانند پخت نان، شست‌وشوی ظروف و نظافت محل‌های پذیرایی نیز مشارکت دارند و حضور آنان جلوه‌ای از تربیت دینی و ولایی نسل آینده است.

موسوی‌مقدم با تأکید بر نقش تربیتی این حضور تصریح کرد: تلاش مخلصانه این نوجوانان در گرمای سخت مسیر اربعین، تجلی عشق پاک به اهل بیت (ع) و زمینه‌ساز رشد معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان است.

وی یادآور شد: موکب کودک و نوجوان منطقه ۱۳ فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم عاشورایی و فرهنگ ایثار به نسل نو محسوب می‌شود.