پیام تبریک مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار، برای خبرنگاران و فعالان حوزه خبر و رسانه استان، پیام تبریک منتشر کردند که در ادامه به بخشی از آنها میپردازیم.
سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریک منتشر کرد؛ متن پیام بدین شرح است:
فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه که در تقویم به نام روز خبرنگار مزین شده فرصت مغتنمی برای ارج نهادن به خبرنگاران و انسانهای فرهیخته ای است که با نگرش عمیق به رخدادها و به دنبال آن حفظ انسجام و آرامش عمومی به بیان حقایق میپردازند؛ خبرنگاران خاضعانه و بی ادعا همچون چراغی هدایت گر و متواضعانه با هدف روایت حقیقت، بیرق آگاهی بخشی را بر دوش کشیده و در راستای پاسداری و حراست از اندیشهها از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند؛ به راستی که رسالت اصحاب رسانه بسیار خطیر و حساس است و این نیک اندیشان بلند نظر نیز تجسم امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی و چشم بینا، زبان صادق، صریح و گویای مردم در تمامی عرصهها هستند.
بدون شک خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و وجدان بیدار جامعه هستند و برای اطلاعرسانی صحیح، دقیق و سریع حوادث و رخدادها تلاش میکنند؛ امید است در راستای هدایت افکار عمومی و هموار کردن راه پیشرفت از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
همچنین سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت؛ در متن پیام ایشان آمده است:
به نام او که به قلم قسم یاد نمود
هفدهم مرداد ماه مصادف با عروج ملکوتی شهید محمود صارمی است که هنر و قلمش را فدای بیان حق و حقیقت کرد و سرانجام خون سرخ شهادت، میراثش را برای همه دوستداران دانایی و خرد مانا نمود تا حرفه خبرنگاری ارزشی بس معنوی و الهی پیدا کند.
نیک میدانیم که خبرنگاران و اصحاب رسانه با درایت، خلاقیت و تیزبینی، در ارتباط مسئولین و افکار عمومی نقشی محوری ایفا نموده و با انعکاس رویدادهای مهم؛ نشاط، پویایی، دانایی و آگاهی را به جامعه اهدا مینمایند.
بر خود لازم میدانم از تمامی خبرنگاران عزیز و فعالان فرهیخته حوزه رسانه که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهیبخشی را بر دوش کشیده و خاضعانه و بیادعا وجود ارزشمند خود را چراغ راه جامعه نمودهاند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین به مناسبت روز خبرنگار، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در پیامی این روز را به خبرنگاران استان تبریک گفت. متن پیام استاندار به شرح زیر است:
بِسمِ الله الرحمن الرّحیم
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
دنیای امروز، میدان روایتهاست؛ از میان بحرانها تا روایت رویدادها؛ از دل واقعیتها تا هویدا ساختن راستیها و درستیها و این صاحبان راستین قلم هستند که این عرصه را میدانداری میکنند و میکوشند که با سلاح قلمشان، صدای بی صدایان باشند و حقیقت را فریاد بکشند.
هفدهم مردادماه؛ بهانهایست برای پاسداشت تلاشهای بیوقفه کسانی که در رسالت خبرنگاریشان، دل در گرو حقیقت دارند و قلمشان را وقف روشنایی، آگاهی و امید بخشی کردهاند.
در استان سیستان و بلوچستان که فرهنگ، تاریخ و ظرفیتهای انسانیاش سرشار از حرفهای ناگفته و زیباییهای نادیده است، نقش خبرنگار تنها در مخابره خبر خلاصه نمیشود بلکه در ساختن تصویر واقعی از این دیار، زدودن غبار محرومیتهای ساختگی و نشان دادن چهره اصیل مردم این سرزمین تجلی مییابد.
در این گسترهی پهناورِ صد گنج، “خبرنگاران” نه تنها روایتگر توسعه و پیشرفتاند، بلکه حافظان هویت، امنیت فکری و همبستگی اجتماعی نیز هستند. صداقت در کلام، جسارت در پرسش، انصاف در روایت و تعهد به منافع مردم، گوهرهایی است که خبرنگاران اصیل این استان همواره بدان پایبند بوده و هستند.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام عرصه اطلاعرسانی، “شهید محمود صارمی” و همراهان و همکاران شهیدش در مزار شریف افغانستان و نیز بزرگداشت دیگر شهدای عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه فعالان ساعی و فهیم رسانهای استان سیستان و بلوچستان تبریک عرض نموده، از تلاشهای صادقانه و متعهدانه شما عزیزان در انعکاس واقعیتها، انتقال مطالبات مردم و همراهی در مسیر توسعه متوازن استان، صمیمانه قدردانی مینمایم.
امید است؛ با تکیه بر خرد جمعی، تقویت ارتباطات رسانهای و توسعهی فضای گفتگو، ظرفیتها و استعدادهای نهفته این دیار در کنار توفیقاتی که در مسیر خدمتگذاری به مردم حاصل شده است با روایتگری هنرمندانه اصحاب قلم بیشتر از گذشته تبیین گردد و با ارتقا جایگاه رسانه، مسیر پیشرفت و تعالی سیستان و بلوچستان هموار و هموارتر شود.
