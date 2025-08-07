به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار قم با صدور پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، این روز را فرصتی برای تجلیل از مجاهدان عرصه آگاهی، بصیرت و صداقت دانست.
وی با تأکید بر نقش خبرنگاران در گفتمانسازی، روشنگری و مطالبهگری، آنان را پل ارتباطی مؤثر میان شهروندان و مدیران شهری معرفی کرد و گفت: خبرنگاران با زبان قلم و نگاه عدالتخواهانه خود، مسیر مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهر را هموار میکنند.
عظیمی در این پیام با اشاره به چشمانداز ۱۴۱۴ شهرداری قم برای رسیدن به یک جهانشهر دینی و هوشمند، تحقق این هدف را بدون همراهی جریان رسانهای متعهد، امکانپذیر ندانست و از اصحاب رسانه خواست در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی و مطالبهگری مسئولانه، همچنان یاریگر مجموعه مدیریت شهری باشند.
بسمالله الرحمن الرحیم
۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مجاهدان عرصه آگاهی شفاف سازی و مسئولیت پذیری اجتماعی است؛ فرهیختگانی که با تعهد بصیرت و صداقت پرچم دار جهاد تبیین و روایتگر واقعیتهای جامعه اند.
خبرنگاران با ایستادگی بر جبهه دانایی و بصیرت در خط مقدم دفاع از حقیقت قرار دارند و در گفتمان سازی روشنگری و مطالبه گری نقشی بی بدیل ایفا میکنند آنان با زبان قلم و نگاه عدالت خواهانه خود راه را برای تحقق مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهر هموار کرده و پل ارتباطی مؤثری میان شهروندان و مدیران شهری میسازند.
شهرداری قم در راستای چشم انداز ۱۴۱۴ دستیابی به جهانشهری دینی هوشمند تاب آور الهام بخش و برخوردار از هویت اسلامی و انقلابی را مأموریت خود میداند؛ مسیری که بدون همراهی جریان سالم و پرتوان رسانهای قابل تحقق نخواهد بود.
در این مسیر شهرداری قم همواره در کنار و همراه جامعه خبری استان بوده و بر این باور است که رسالت خطیر خبرنگاران در جهاد تبیین مطالبه گری شجاعانه و نقد منصفانه از مهمترین پشتوانههای تحقق مدیریت کارآمد شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی است. بر همین اساس ما با تمام توان میکوشیم تا با رویکردی شفاف پاسخ گو و مردم محور در مسیر تحقق شعار بنیادین خود یعنی اول مردم گام برداریم و در کنار اصحاب رسانه یاری گر این مطالبهی اصیل و انقلابی باشیم
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و قدردانی از تلاشهای شبانه روزی خبرنگاران متعهد پرتلاش و آگاه استان قم از درگاه خداوند متعال، عزت سلامت و توفیق روز افزون این عزیزان را در مسیر نورانی آگاهی بخشی و خدمت به مردم مسئلت مینمایم.
