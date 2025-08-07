به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم با صدور پیامی، این روز را فرصتی برای تجلیل از مقام والای خبرنگاران، عکاسان خبری و دیگر فعالان رسانهای دانست.
در این پیام با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «بدون خبرنگار، لحظهها ماندگار نمیشود»، بر عظمت و حساسیت رسالت خبرنگاران در ثبت، انتقال و تبیین حقایق تأکید شده است.
همچنین در بخش دیگری از این پیام آمده است که برنامههای فرهنگی، صنفی و ورزشی خانه مطبوعات برای گرامیداشت روز خبرنگار، با توجه به تقارن این مناسبت با ایام اربعین حسینی، به هفته نخست ربیعالاول موکول شده است.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هفدهم مردادماه، سالروز شهادت مظلومانه خبرنگار متعهد شهید «محمود صارمی» در تقویم رسمی کشور بهعنوان «روز خبرنگار» نامگذاری شده است؛ روزی که در سال جاری با ایام اندوهبار و حماسه ساز اربعین حسینی تقارن یافته است.
بیتردید، بهفرموده مقام معظم رهبری «بدون خبرنگار، لحظهها ماندگار نمیشود» که این بیان روشن، گویای عظمت و حساسیت رسالت خبرنگاران در ثبت و انتقال حقایق، روشنگری افکار عمومی و ایفای نقش مؤثر در عرصه جهاد تبیین است.
«روز خبرنگار»، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای فعالان عرصه خبر و رسانه است؛ عزیزانی که در مسیر اعتلای آگاهی عمومی، روایتگری صادقانه و انعکاس مسئولانه رویدادها، مجاهدت میورزند و سهمی مؤثر در صیانت از حقیقت دارند.
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم، ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه و مسئولانه خبرنگاران، عکاسان خبری و سایر فعالان رسانهای استان، به منظور گرامیداشت این روز ارزشمند، برنامههایی متنوع فرهنگی، ورزشی و صنفی برای اعضای محترم تدارک دیده که به دلیل تقارن ایام اربعین با ایام روز خبرنگار و حضور پررنگ اهالی رسانه قم در راهپیمایی اربعین، به هفته نخست ربیعالاول موکول گردید.
از درگاه حضرت احدیت، توفیق روزافزون خبرنگاران شریف را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و عنایات حضرت فاطمه معصومه (س)، در مسیر انجام رسالت مقدس رسانهای مسئلت مینمائیم.
