۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

خبرنگاران افسران جبهه فرهنگی در جنگ ترکیبی دشمن هستند

خبرنگاران افسران جبهه فرهنگی در جنگ ترکیبی دشمن هستند

قم – رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد شهدای رسانه، خبرنگاران متعهد را افسران جبهه فرهنگی انقلاب در جنگ شناختی دشمن خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی به مناسبت هفدهم مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، این روز را به فعالان پرتلاش عرصه رسانه تبریک گفت و از نقش‌آفرینی آنان در عرصه جنگ رسانه‌ای تقدیر کرد.

وی در این پیام با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و شناختی دشمنان انقلاب اسلامی، از خبرنگاران به عنوان افسران جبهه فرهنگی یاد کرد و گفت: خبرنگاران متعهد، با سلاح قلم و اندیشه، توطئه‌های رسانه‌ای دشمن را خنثی کرده و صدای حقانیت ملت ایران را به جهان می‌رسانند.

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، تقوا و امانت‌داری را برای خبرنگاران ضروری دانست و افزود: شناخت دقیق از دسیسه‌های دشمن و تلاش برای امیدآفرینی و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی، نقش مهمی در آینده‌سازی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تعامل شفاف میان مسئولان و خبرنگاران، خواستار تسهیل دسترسی به اطلاعات و مقابله با شایعه‌پراکنی در سایه اعتماد متقابل شد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد، روز خبرنگار گرامی باد.

این روز را به همه خبرنگاران و فعالان پرتلاش عرصه رسانه، که دغدغه مندانه آرمان‌های انقلاب اسلامی را پیگیری می‌کنند، تبریک می‌گویم و یاد و نام شهدای این عرصه را گرامی می‌دارم.

حرفه خبرنگاری، رسالتی سنگین و ارزشمند است که با آگاهی‌بخشی و روشنگری، نقش مؤثری در هدایت جامعه و صیانت از ارزش‌های دینی و ملی ایفا می‌کند.

امروزه در جنگ ترکیبی و شناختی، دشمنان اسلام و انقلاب، با بهره‌گیری از پیچیده‌ترین ابزارهای رسانه‌ای به دنبال تحریف حقایق، ایجاد یأس و تفرقه و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. در این نبرد تجهیزات نابرابر، خبرنگاران متعهد، افسران جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب هستند. حمله رژیم جنایتکار صهیونی به ساختمان صدا و سیما در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نشان از اهمیت نبرد اراده‌ها در نشر حقایق دنیای امروز دارد.

سلاح شما، قلم و اندیشه پاک شماست که با شجاعت و بصیرت، توطئه‌های رسانه‌ای دشمن را خنثی کرده و صدای حقانیت این ملت را به گوش جهانیان می‌رسانید.

در این مسیر خطیر، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای امری حیاتی است؛ رعایت تقوا، امانت داری و اخلاق حرفه‌ای می‌تواند مسیر رشد و تکثیر شایعات و دروغ‌پردازی‌ها را در عرصه خبر خنثی کند.

شناخت دقیق خبرنگاران از دسیسه‌های دشمن و انعکاس حقایق، بدون سیاست‌زدگی و تلاش برای امیدآفرینی و بیان دستاوردهای عظیم نظام اسلامی، جهاد تبیینی است که تصویر روشنی از آینده کشور می‌سازد و جامعه را فعال و بانشاط می‌کند.

در این میان، مسئولان محترم نیز قطعاً با رویکردی شفاف و صادقانه، خبرنگاران را در امر اطلاع‌رسانی یاری می‌کنند و با پاسخگویی به موقع و تسهیل دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق، زمینه شایعه‌پراکنی را از بین برده و فضایی توأم با اعتماد متقابل ایجاد خواهند کرد.

امید است با همکاری و همدلی هرچه بیشتر بین مسئولان و خبرنگاران بتوانیم در این جنگ رسانه‌ای، پرچم عزت و سربلندی ایران اسلامی را برافراشته‌تر از قبل نگه داریم. از خداوند متعال برای همه شما عزیزان، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به اسلام و انقلاب را مسألت دارم.

سیدهاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

