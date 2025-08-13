خبرنگاران حافظان امنیت و آرامش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی هدایتی صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران این شهرستان با اشاره به جایگاه خطیر رسانه و خبر، گفت: ماندگاری لحظات و رویدادها مرهون تلاش و زحمات خبرنگاران است. اگر این زحمت نباشد، لحظهها ماندگار نخواهند شد.
وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در ثبت و انتقال رویدادها به نسلهای آینده دارند، افزود: خبرنگار باید همچون یک محافظ، از خبر صیانت کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهد. افکار عمومی برای آرامش نیازمند آگاهی است و این آگاهی از مسیر کار فرهنگی و مسئولانه خبرنگاران شکل میگیرد.
امام جمعه تنکابن با تأکید بر اینکه خبرنگار صرفاً ناقل خبر نیست، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی خبرنگار، انعکاس ضعفها و کاستیها با هدف جبران آنهاست، نه تخریب. خبرنگار باید بررسی دقیق انجام دهد، حتی در موضوعات تخصصی با کارشناسان مشورت کند تا خبر صحیح و کامل به مردم برسد.
حجت الاسلام هدایتی، خبرنگاران را مطالبهگران و روایتگران حقیقت خواند و با اشاره به خبرنگاران شجاع جهان، خاطرنشان کرد: قدرت و شجاعتی که برخی خبرنگاران در بیان حقایق و دفاع از مظلومان نشان دادهاند، برای جامعه رسانهای ما افتخارآفرین است.
وی با قدردانی از حضور فعال خبرنگاران در تمامی عرصهها از جشنها و رویدادهای شادی تا حوادث و مشکلات گفت: ما مشکلات و سختیهای شما را درک میکنیم و خود را در بسیاری از مأموریتها با شما شریک میدانیم. اعتماد مردم به رسانه باید حفظ شود و این اعتماد زمانی تقویت میشود که هم کاستیها و هم پیشرفتها به درستی بازتاب داده شود.
امام جمعه تنکابن در پایان، خبرنگاری را جهادی در مسیر حقیقت توصیف و برای فعالان این عرصه آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
