تضمین کرامت خبرنگاران؛ مطالبه جدی بسیج رسانه در روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه به مناسبت روز خبرنگار با صدور بیانیه‌ای، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و تقدیر از مجاهدت خبرنگاران، بر ضرورت حمایت از امنیت شغلی و کرامت اصحاب رسانه تأکید کرد.

متن بیانیه در ادامه آمده است:

هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاش‌ها و ایثارگری‌های خبرنگاران عزیز کشورمان است. این روز را به تمامی فعالان رسانه‌ای که با مسئولیت‌پذیری، تعهد و شجاعت، حقیقت را برای مردم بازگو می‌کنند صمیمانه تبریک عرض می‌کنیم. خبرنگاران، ستون‌های اصلی جهاد تبیین و دیده‌بان‌های بیدار جامعه هستند که با وجود چالش‌ها و مخاطرات فراوان، همواره در خط مقدم اطلاع‌رسانی و روایت حقایق ایستاده‌اند.

یاد و نام شهید محمود صارمی، خبرنگار فداکار خبرگزاری جمهوری اسلامی که در مزارشریف به شهادت رسید، همواره چراغ راه رسانه‌های متعهد و انقلابی کشور خواهد بود. امسال علاوه بر پاسداشت این شهید بزرگوار، شهادت ۱۲ خبرنگار عزیزمان در جنگ ۱۲ روزه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی را با اندوه فراوان گرامی می‌داریم؛ شهدایی که نشان دادند رسانه یکی از مهم‌ترین میدان‌های دفاع مقدس امروز است و دشمنان انقلاب تا آنجا پیش رفته‌اند که خبرنگاران را هدف حملات مستقیم خود قرار می‌دهند.

سازمان بسیج رسانه ضمن تبریک صمیمانه این روز به همه خبرنگاران کشور، بر این باور است که حمایت از امنیت شغلی، معیشت و کرامت حرفه‌ای خبرنگاران باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد. استمرار جهاد تبیین و ارتقای کیفیت رسانه‌ها بدون پشتیبانی واقعی از خبرنگاران امکان‌پذیر نیست.

از مسئولان نظام جمهوری اسلامی درخواست می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات راهبردی و عملی، مشکلات صنفی، حقوقی و معیشتی خبرنگاران را برطرف کنند تا فعالان رسانه‌ای با انگیزه و آرامش کامل بتوانند رسالت خطیر خود را در اطلاع‌رسانی صادقانه و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به انجام رسانند.

حفظ کرامت و امنیت خبرنگار، تضمین سلامت فضای رسانه‌ای و تقویت جبهه جهاد تبیین، کلید اقتدار و پیشرفت ملی خواهد بود.