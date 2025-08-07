پایان عملیات اجرایی کمربندی غربی مریوان تا پایان فصل کاری امسال

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از عملیات اجرایی کمربندی غربی مریوان اظهار کرد: احداث این کمربندی یکی از نیازهای ضروری شهر مریوان است که نقش مهمی در کاهش ترافیک داخل شهر و همچنین کاهش خطرات ناشی از تردد خودروهای سنگین، بهویژه تانکرها دارد.
وی افزود: چند ماه گذشته نیز بازدیدی از این مسیر داشتیم که به دلیل وجود معارضات محلی، امکان آغاز عملیات کلنگزنی فراهم نشد.
وی افزود: اما با پیگیریهای انجامشده و همراهی مسئولان شهرستان مریوان این مشکلات مرتفع شد.
استاندار کردستان ادامه داد: نماینده مردم در مجلس و در این مدت پیگیریهای مؤثری داشتند و ما نیز در زمینه تأمین اعتبارات و بودجه پروژه، پشتیبانیهای لازم را بهعمل خواهیم آورد.
لهونی با اشاره به اقدامات سازمان راهداری گفت: هماکنون عملیات اجرایی پروژه آغاز شده و طبق برنامهریزی صورتگرفته، تأکید داریم که تا پایان فصل کاری امسال این کمربندی به بهرهبرداری برسد تا مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مطالبات مردمی در شهرستان مریوان، مربوط به احداث کمربندیها و کاهش خطرات ناشی از عبور تانکرها از سطح شهر بوده و خوشبختانه با همکاری مجموعه قضائی، دادستانی، شهرداری و شورای شهر، روند اجرایی این پروژه سرعت گرفته است.
استاندار کردستان در پایان تصریح کرد: امیدواریم با ادامه این همکاریها، در پایان فصل عمرانی امسال شاهد بهرهبرداری رسمی از کمربندی غربی مریوان باشیم.
گفتنی است؛ پروژه کمربندی غربی مریوان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
