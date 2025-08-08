روز خبرنگار؛ صدای حقیقت در دنیای سکوت

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ تقویم رسمی کشور، ۱۷ مردادماه روز خبرنگار؛ ثبت شده، روز روایتگران حقیقت و وارثان راه زینپپ (س)، روزی که یادآور شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان است و این روز فرصتی است برای بزرگداشت همه خبرنگارانی که در سختترین دشوار، رسالت اطلاعرسانی و روشنگری را بر دوش میکشند؛ از صحنههای بحران و جنگ تا میادین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در حال انجام وظیفه خود هستند.
خبرنگاران، وجدان بیدار جامعهاند؛ چشمانی که میبینند و زبانهایی که بیهراس سخن میگویند، آنان در مقابل ظلم، فساد و بیعدالتی سکوت نمیکنند و همواره در تلاشند تا حقیقت را به گوش همگان برسانند، کار خبرنگار فقط گزارش دادن نیست؛ او تحلیل میکند، پیگیری میکند، افشا میکند و در نهایت راه را برای آگاهی مردم هموار میسازد.
در جهانی که هجمه اخبار جعلی، سانسور و تحریف حقیقت بیداد میکند و رسانههای استکباری در تلاش برای پنهان سازی حقیقت هستند، خبرنگاران راستین همچون فانوسهایی هستند که راه را روشن میسازند و آنها با ایستادگی در برابر تهدیدها، فشارها و سانسورها، استقلال رسانهای را حفظ کرده و به مسئولیت اجتماعی خود عمل میکنند.
نقش رسانهای در اسلام از همان واقعه عاشورا آغاز شد؛ جایی که حضرت زینب کبری (س) در جایگاه یک پیامآور شجاع، حقیقت عاشورا را به گوش تاریخ رساند، ایشان نخستین خبرنگار نهضت حسینی بود که با خطبههای شجاعانه و روشنگرانهاش در کوفه و شام، چهره واقعی حکومت یزیدی را آشکار ساخت و اجازه نداد خون مظلومان کربلا در سکوت تاریخ فراموش شود.
حضرت زینب (س) بدون رسانهای رسمی، بدون دوربین یا بلندگو، تنها با قدرت کلام و ایمان، حقیقت را منتقل کرد و ایشان الگویی بیبدیل برای خبرنگارانی که امروز نیز در سختترین شرایط، به عهد خود با مردم وفادار ماندهاند، هستند.
نمونه بارز این ایستادگی را در رفتار حرفهای و شجاعانه «سحر امامی»، خبرنگار صدا و سیما دیدیم که در میانه پخش زنده برنامه، همزمان با حمله موشکی تجاوزکارانه به ساختمان صداوسیما، بدون ترس و با حفظ صلابت، به اطلاعرسانی دقیق ادامه داد و این صحنه نشان داد که خبرنگار واقعی حتی در دل بحران، نبض حقیقت را در دست دارد و اولویت او، انتشار اطلاعات درست است.
حمایت از خبرنگاران، حمایت از عدالت، شفافیت و حقوق مردم است و این حمایت باید در قالب امنیت شغلی، قوانین حمایتی و فرهنگسازی در مواجهه با خبرنگاران محقق شود.
روز خبرنگار، تنها گرامیداشت یک حرفه نیست بلکه، یادآوری رسالتی است که در مسیر آن، خبرنگاران بسیاری جان خود را از دست دادهاند و تحت فشار قرار گرفتهاند، همانگونه که حضرت زینب (س) راوی مظلومیت عاشورا شد، امروز نیز خبرنگاران باید راویان حقیقت در جامعه ما باشند.
فاطمه جعفری؛ کارشناس فرهنگی
