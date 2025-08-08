به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور ظهر جمعه در نشست تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی رشت و مشاهیر فرهنگی آن، اظهار کرد: رشت مهد چهره‌های برجسته‌ای مانند میرزا کوچک‌خان است که در مسیر عزت و استقلال کشور گام برداشت.

وی افزود: میرزا کوچک‌خان جنگلی حدود صد سال پیش بدون هیچ حمایت دولتی، نشریه‌ای را راه‌اندازی کرد و به خوبی دیپلماسی را در کنار رسانه به کار گرفت تا افکار عمومی را آگاه سازد.

نوروزپور به کیومرث صابری فومنی، هنرمند و طنزپرداز برجسته استان اشاره کرد و گفت: وی با زبان نقد و اخلاق حرفه‌ای دل مردم را شاد می‌کرد.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آیت‌الله بهجت فومنی به عنوان یکی از مفاخر استان یاد کرد و جایگاه ایشان را به عنوان حجت موجه دین و دیانت بیان داشت.

وی با ارائه آماری از سامانه جامع رسانه‌ای کشور، گفت: تاکنون حدود ۱۳ هزار مدیر مسئول رسانه در این سامانه ثبت شده‌اند، اما تنها ۱۰ هزار خبرنگار پرونده خود را تکمیل کرده‌اند که برای بهره‌مندی از خدمات باید پرونده‌ها کامل شود.

نوروزپور تاکید کرد: حمایت از رسانه‌های رسمی که دارای سابقه و اعتبار بیشتری هستند، باید در اولویت قرار گیرد و این اقدام در راستای مقابله با رسانه‌های فاقد مجوز و جلوگیری از نشر اخبار نادرست است.

وی افزود: جایگاه رسانه به عنوان ضلع سوم قدرت، در کنار تخصیص ارز برای تأمین کالاهای اساسی، نشان‌دهنده اهمیت حمایت دولت از رسانه‌ها است.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: راه‌اندازی هر رسانه مسئولیتی بزرگ است که بر عهده صاحب امتیاز رسانه است و این مسئولیت فراتر از بخش دولتی است.

نوروزپور در پایان با بیان اینکه خبرنگاری کاری عاشقانه است، گفت: عشق و اشتیاق در این حرفه اهمیت دارد، اما این موضوع نباید مانع حمایت‌های دولتی شود و خبرنگاران باید با عشق و مسئولیت‌پذیری به کار خود ادامه دهند.