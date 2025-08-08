خبرنگاران از ارکان اصلی توسعه پایدار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی با صدور پیامی گفت: نقش بی‌بدیل خبرنگاران در روشنگری و آگاهی‌بخشی جامعه بیش از هر زمان دیگری جلوه گری می‌کند.

استاندار مرکزی در ادامه این پیام آورده است: هفدهم مردادماه، یادآور مجاهدت‌های خاموش و بی‌ادعای اصحاب رسانه و قلم و فرصتی برای پاسداشت تلاش خبرنگارانی که با دغدغه حقیقت، در میدان‌های پرمخاطره اطلاع‌رسانی، ایستاده‌اند و برای اعتلای آگاهی جامعه گام برمی‌دارند.

این پیام می‌افزاید: نقش بی‌بدیل خبرنگاران در روشنگری و آگاهی‌بخشی، امروز بیش از هر زمان جلوه‌گر است چراکه اصحاب رسانه نه صرفاً ابزار انتقال خبر، بلکه با تکیه بر صداقت و مسئولیت‌پذیری، پل ارتباطی مردم و مسئولان و زمینه‌ساز مشارکت آگاهانه و فعال شهروندان در مسیر پیشرفت کشور محسوب می‌شوند.

در ادامه پیام آمده است: خبرنگاران همواره در کنار مردم و مسئولان، زبان مطالبه و صدای امیدهای جامعه بوده و در بزنگاه‌های حساس، با درک شرایط به نقش‌آفرینی هوشمندانه پرداخته‌اند که این همراهی، نشانگر جایگاه رفیع رسانه در تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی است.

در این پیام استاندار مرکزی آورده است: امروز خبرنگاران و رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آیند چنان‌که ایفای نقش مؤثر در ارتقای شفافیت، انعکاس نقاط ضعف و قوت، مطالبه‌گری منصفانه و ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی از رهگذر فعالیت حرفه‌ای و مسئولانه اهالی رسانه ممکن است.

در پایان پیام آمده است: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید، این روز را به همه خبرنگاران پرتلاش استان مرکزی تبریک عرض نموده و بر حمایت دولت وفاق ملی از نقش‌آفرینی فعال رسانه‌ها در فرآیند توسعه، هم‌افزایی ملی و ارتقای اعتماد عمومی، تأکید می‌ورزم.