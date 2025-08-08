به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در آئین عبادی‌سیاسی نماز جمعه این هفته اراک، اظهار کرد: اصحاب رسانه می‌توانند با بهره‌گیری از آگاهی، تعهد و شجاعت، راه نفوذ تبلیغات مسموم و عملیات روانی دشمنان را سد کنند.

وی با تأکید بر اینکه «حقیقت‌جویی و عدالت‌طلبی» شاکله خبرنگاری متعهد است، افزود: خبرنگار آگاه باید فراتر از انتقال خبر عمل کند و با تحلیل و روشنگری، مسیر حفظ ارزش‌های دینی و منافع ملی را هموار سازد.

پیام عاشورا باید از مسیر اربعین به جهانیان منتقل شود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اهمیت آئین اربعین حسینی گفت: این مراسم ظرفیت بزرگی برای رساندن پیام مکتب عاشورا به افکار عمومی جهان دارد و باید از آن به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه اربعین تنها یک تجمع مذهبی نیست بلکه یک رخداد جهانی و فرهنگی است، اظهار کرد: حضور میلیون‌ها عاشق امام حسین (ع) از نقاط مختلف دنیا فرصتی بی‌بدیل برای معرفی فلسفه قیام عاشورا و تبیین ارزش‌های ایثار، عدالت و آزادگی است.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: موکب‌ها و هیئت‌های مردمی با فراهم‌کردن امکانات رفاهی و فرهنگی به‌صورت داوطلبانه، جلوه‌ای از همبستگی، محبت و مهمان‌نوازی را به نمایش می‌گذارند و فضای معنوی این رویداد را دوچندان می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از دولت و مردم عراق برای میزبانی شایسته از زائران، ادامه داد: همکاری و همدلی ملت‌ها در برگزاری این مراسم نشان می‌دهد که پیام عاشورا مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و می‌تواند الهام‌بخش حرکت‌های عدالت‌خواهانه در سراسر جهان باشد.

اخلاص و تقوا، زیربنای موفقیت فردی و اجتماعی است

خطیب جمعه اراک با اشاره به مخاطرات جمعیتی پیش‌روی جوامع اسلامی بیان کرد: ترویج سبک زندگی غربی، کاهش رغبت به ازدواج و فرزندآوری و توزیع برخی داروها با اثرات مشکوک بر توان باروری، بخشی از سناریوی دشمن برای کاهش جمعیت شیعیان است و مقابله با این روند به هوشیاری همه‌جانبه نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه اخلاص و تقوا زیربنای موفقیت فردی و اجتماعی است، خانواده به‌عنوان نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت انسان، زمانی می‌تواند جامعه‌ای سالم بسازد که عدالت، احترام، محبت و مسئولیت‌پذیری میان اعضای آن نهادینه شود.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: شناسایی و رعایت حقوق هر عضو خانواده، از والدین تا فرزندان، محیطی گرم و امن ایجاد می‌کند که ثمره آن رشد نسل‌های متعهد و پویا خواهد بود.

شهدای جنگ ۱۲ روزه، چراغ‌های روشن تاریخ ایران هستند

امام جمعه اراک با گرامیداشت چهلمین روز شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: این شهیدان نماد افتخار و عزت ملت ایران هستند و یاد و راه آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

وی افزود: هر یک از این دلاورمردان همچون مشعلی فروزان، مسیر مقاومت و ایستادگی را برای نسل‌های آینده روشن می‌کنند و ملت ایران وظیفه دارد با پاسداشت یاد آنان، فرهنگ ایثار و فداکاری را تداوم بخشد.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: این شهدا تنها مدافعان خاک و مرزهای ایران نبودند، بلکه با حضور و جان‌فشانی خود، پیام اقتدار و اراده ملت ایران را به جهانیان مخابره کردند؛ پیامی که ریشه در ایمان، شجاعت و غیرت ملی دارد.

وی تاکید کرد: ملت ایران باید در هر دو جبهه معنویت و علم حضوری فعال و مؤثر داشته باشد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های علمی، گام‌های بلندی برای دستیابی به اهداف کلان و افق‌های بلندمدت کشور بردارد