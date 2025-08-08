به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در متن یادداشت حسین افشین به مناسبت روز خبرنگار آمده است:

«در سپیده‌دم دانایی، هنگامی که نور حقیقت از پس ابرهای ابهام می‌تابد، قلم خبرنگاران است که همچون خورشیدی فروزان، مسیر روشن فردا را ترسیم می‌کند. هفدهم مرداد فرصتی است تا بار دیگر به ژرفای تأثیرگذاری این عاشقان آگاهی بیندیشیم؛ کسانی که با تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر، هر روز گامی در راه گسترش دانش و آگاهی برمی‌دارند و روایتگر فصیح و بی‌بدیل پیشرفت‌های روزافزون در مرزهای نوین علم و فناوری‌اند.

خبرنگار علم و فناوری، نه تنها راوی حقیقت‌های ناگفته است، بلکه مسئولیت خطیر ترجمان دستاوردهای پیچیده دانشمندان به زبان فصیح و روان برای عموم جامعه را برعهده دارد. کسی که در هیاهوی پر شتاب پیشرفت علم و فناوری با تیزبینی و درایت، تصویر واقعی و ملموس از دستاوردهای علمی و فناورانه را به جامعه عرضه می‌کند.

امروز، در روز خبرنگار، از شما که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، حقیقت را به زیباترین و معنادارترین شکل روایت می‌کنید، تجلیل می‌کنم؛ چراکه پیشرفت علم و فناوری، بدون قلم روشنگر شما که گمنامان مسیر توسعه هستید، امکان‌پذیر نخواهد بود.

باشد که تلاش‌های شما پلی باشد به سوی جامعه‌ای آگاه و آشنا با زبان علم و فناوری‌های نوین».



حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور