  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

نقش خبرنگاران در افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از خبرنگاران عرصه سلامت، به عنوان یاری گران نظام سلامت نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران، به ویژه فعالان متعهد در عرصه سلامت قدردانی کرد و نقش آنان را در آگاهی بخشی، ارتقای فرهنگ سلامت و تقویت سرمایه اجتماعی، مؤثر و حیاتی توصیف کرد.

در متن پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آمده است: ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مؤثر خبرنگارانی است که بی‌هیاهو اما پرتوان، در مسیر روشنگری و آگاهی‌بخشی گام برمی‌دارند.

نقش خبرنگاران در عرصه سلامت، برجسته و راهبردی است؛ آنان با اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش همگانی و مقابله با شایعات و اطلاعات نادرست، نه تنها یاری‌گر نظام سلامت‌اند، بلکه از ارکان اصلی ارتقای سطح سلامت عمومی و فرهنگ‌سازی در جامعه به شمار می‌روند.

بی‌تردید این فعالیت آگاهانه، مسئولانه و ارزشمند، نقشی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت ایفا می‌کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های صادقانه و حرفه‌ای تمامی خبرنگاران فرهیخته کشور، به‌ویژه خبرنگاران پرتلاش حوزه سلامت که با دلسوزی در مسیر ارتقای سلامت جامعه فعالیت می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

امید است در سایه تعامل و هم‌افزایی میان دانشگاه و رسانه، بیش از پیش شاهد بالندگی، اثرگذاری و شکوفایی نظام سلامت در کشور باشیم.

حبیب احسنی پور

