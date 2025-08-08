به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس در یادداشتی روز خبرنگار را به سربازان حماسه آفرین و شرافتمند حوزه روشنگری حقایق گفت و تلاش‌های روشنگرانه آنان را ستود.

سردار منتظرالمهدی در این یادداشت گفت: هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار است و من این روز را به یکایک خبرنگاران عزیز و متعهد کشورم تبریک می گویم و ضمن گرامیداشت یاد و خاطر خبرنگار شهید محمود صارمی و تمامی خبرنگارانی که جان خود را در راه روشنگری و فربه ساختن جان‌ها فدا کردند، نکانی را به اجمال یاد آور می‌شوم.

سخنگوی پلیس ادامه داد: نیک می‌دانیم که بزنگاه‌های تاریخی وهله‌های زمانی برجسته ای هستند که در آنها انسان، به سبب مواضع، بیان و رفتارشان، از یکدیگر باز شناخته می‌شوند؛ گروهی در سمت درست تاریخ قرار می‌گیرند و گروهی دیگر در سمت خلاف آن.

منتظرالمهدی افزود: این واقعیت به ویژه بیشتر گویای حال خبرنگاران و اصحاب رسانه است. چون بزنگاه فرصتی پیش روی آنان قرار می‌دهد تا با زبان و قلم و دوربین خود شرافتمندانه حقایق را باز بنمایانند و نشان دهند که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند یا بالعکس با کتمان واقعیت، حقایق را وارونه جلوه دهند و با ایستادن در سمت نادرست تاریخ، حتی نزد وجدان خویش نیز شرمسار شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به مقاومت ۱۲ روزه ملی اخیر افزود: این روزها بزنگاهی بود تا خبرنگار شرافتمند را از غیر آن تمیز داد. در این کارزار میهن پرستانه ملت ایران، انبوهی خبرنگار و اهل قلم و رسانه، جانانه در کنار ملت و سربازان وطن ایستادند و با انعکاس درست ماوقع، حقیقت را آنگونه که بود، به جهانیان نمایاندند و چهره سیاه، فاشیستی و تروریستی رژیم منحوس صهیونی را به همگان نشان دادند.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: اینان خبرنگارانی هستند که در برابر قلم و دوربین و گفتار و کردار خویش احساس تعهد می‌نمایند و لاجرم آیندگان هرگز جز به نیکی از آنان یاد نمی‌کنند. اما در مقابل خبرنگاران شرافتمند و متعهد در برابر ملک و ملت، کسانی بودند که شرافت خود را فرو نهادند، قلم و قدم خود را در اختیار دشمن ملت قرار دادند و با رسانه‌هایی که همان دشمن در اختیارشان قراره داده بود به یاوه گویی و مهمل بافی علیه ملت و سربازان وطن پرداختند.

منتظرالمهدی اظهار داشت: اینان به زبان دشمنی تبدیل شدند که حتی به خود آنان نیز جز از سر حقارت و کهتری نمی‌نگرد. بی نیاز به گفتن آیندگان (و البته امروزی‌ها) از این جماعت قلیل حقیر به عنوان رسوا شدگان حقیر تاریخ یاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) قدردان خبرنگاران شرافتمند و عزیزی هستیم که در بزنگاه‌های حساس و هم در شرایط معمول و عادی، متعهدانه قلم و زبان خویش را برای بیان حقیقت و انعکاس واقعیت به کار می‌گیرند.

سخنگوی پلیس در پایان افزود: یقین داریم که سهم این جماعت آگاه و با شرافت در ایجاد و تقویت امنیت ملی و امنیت اجتماعی سترگ و بی بدیل است. بنابراین، همچون همیشه به این سربازان حماسه آفرین و شرافتمند حوزه روشنگری حقایق دستمریزاد می‌گوئیم و تلاش‌های روشنگرانه آنان را می‌ستاییم.