۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

خبرنگار؛ سرباز سنگر آگاهی در بزنگاه‌های تاریخ

سخنگوی فراجا خبرنگاران را سربازان شرافتمند روشنگری دانست که در بزنگاه‌ها، حقیقت را بی‌مهابا روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس در یادداشتی روز خبرنگار را به سربازان حماسه آفرین و شرافتمند حوزه روشنگری حقایق گفت و تلاش‌های روشنگرانه آنان را ستود.

سردار منتظرالمهدی در این یادداشت گفت: هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار است و من این روز را به یکایک خبرنگاران عزیز و متعهد کشورم تبریک می گویم و ضمن گرامیداشت یاد و خاطر خبرنگار شهید محمود صارمی و تمامی خبرنگارانی که جان خود را در راه روشنگری و فربه ساختن جان‌ها فدا کردند، نکانی را به اجمال یاد آور می‌شوم.

سخنگوی پلیس ادامه داد: نیک می‌دانیم که بزنگاه‌های تاریخی وهله‌های زمانی برجسته ای هستند که در آنها انسان، به سبب مواضع، بیان و رفتارشان، از یکدیگر باز شناخته می‌شوند؛ گروهی در سمت درست تاریخ قرار می‌گیرند و گروهی دیگر در سمت خلاف آن.

منتظرالمهدی افزود: این واقعیت به ویژه بیشتر گویای حال خبرنگاران و اصحاب رسانه است. چون بزنگاه فرصتی پیش روی آنان قرار می‌دهد تا با زبان و قلم و دوربین خود شرافتمندانه حقایق را باز بنمایانند و نشان دهند که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند یا بالعکس با کتمان واقعیت، حقایق را وارونه جلوه دهند و با ایستادن در سمت نادرست تاریخ، حتی نزد وجدان خویش نیز شرمسار شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به مقاومت ۱۲ روزه ملی اخیر افزود: این روزها بزنگاهی بود تا خبرنگار شرافتمند را از غیر آن تمیز داد. در این کارزار میهن پرستانه ملت ایران، انبوهی خبرنگار و اهل قلم و رسانه، جانانه در کنار ملت و سربازان وطن ایستادند و با انعکاس درست ماوقع، حقیقت را آنگونه که بود، به جهانیان نمایاندند و چهره سیاه، فاشیستی و تروریستی رژیم منحوس صهیونی را به همگان نشان دادند.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: اینان خبرنگارانی هستند که در برابر قلم و دوربین و گفتار و کردار خویش احساس تعهد می‌نمایند و لاجرم آیندگان هرگز جز به نیکی از آنان یاد نمی‌کنند. اما در مقابل خبرنگاران شرافتمند و متعهد در برابر ملک و ملت، کسانی بودند که شرافت خود را فرو نهادند، قلم و قدم خود را در اختیار دشمن ملت قرار دادند و با رسانه‌هایی که همان دشمن در اختیارشان قراره داده بود به یاوه گویی و مهمل بافی علیه ملت و سربازان وطن پرداختند.

منتظرالمهدی اظهار داشت: اینان به زبان دشمنی تبدیل شدند که حتی به خود آنان نیز جز از سر حقارت و کهتری نمی‌نگرد. بی نیاز به گفتن آیندگان (و البته امروزی‌ها) از این جماعت قلیل حقیر به عنوان رسوا شدگان حقیر تاریخ یاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) قدردان خبرنگاران شرافتمند و عزیزی هستیم که در بزنگاه‌های حساس و هم در شرایط معمول و عادی، متعهدانه قلم و زبان خویش را برای بیان حقیقت و انعکاس واقعیت به کار می‌گیرند.

سخنگوی پلیس در پایان افزود: یقین داریم که سهم این جماعت آگاه و با شرافت در ایجاد و تقویت امنیت ملی و امنیت اجتماعی سترگ و بی بدیل است. بنابراین، همچون همیشه به این سربازان حماسه آفرین و شرافتمند حوزه روشنگری حقایق دستمریزاد می‌گوئیم و تلاش‌های روشنگرانه آنان را می‌ستاییم.

