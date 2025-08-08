نقش خبرنگاران در پیشبرد اهداف ملی در مسیر جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار پیامی صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
در روز پرمعنای «خبرنگار»، فرصت را غنیمت میشمارم تا به نیابت از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، صمیمانهترین سپاسها را نثار تمامی ایثارگران عرصهی رسانه کنم.
خبرنگارانِ میهن عزیزمان! شما با تحمل مشقتهای طاقتفرسای شغلی، در هیاهوی دغدغهها و استرسهای روزمره، بیادعا و بیمنّت، چراغِ آگاهی و شفافیت را در جامعه فروزان نگاه داشتهاید و با عشق به ایران، با نگاهی سازنده، و با روایتی بیپروا و بیملاحظه، چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای حقیقت هستید؛ بهویژه در حیطههای حیاتیِ مرتبط با سلامت، امنیت و آیندهی ایران عزیز.
دغدغهی وطن و مسئولیت در وجودتان موج میزند. شما روایتگرانِ نخستینِ، جنگ تحمیلی دوازده روزه این سرزمینید که حماسه اقتدار و مظلومیت ملت عزیز، سرداران با کفایت شهید و دانشمندان برجسته هستهای را فریاد کردهاید و امروز، همین دغدغهی عمیق، نیاز ستاد ملی جمعیت برای ساختن فردایی بهتر است.
دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در این روز بزرگ، ضمن پاسداشتِ جانفشانیهای شما و گرامیداشتِ یادِ شهدای والامقامِ راه رسانه که به حقیقت، شهیدانِ راهِ حق و راستیاند، اعلام میدارد، در این راه و برای پیشبرد اهدافِ ملی در مسیر «جوانی جمعیت» بیش از هر زمان دیگری، دستِ یاری به سوی اصحابِ رسانه گشودهایم و خواهان همکاری و تعاملِ گستردهی شما در عرصهی اطلاعرسانی و آگاهیبخشیِ جامعه نسبت به این اولویتِ راهبردی کشور هستیم.
امید داریم به یُمنِ تلاشهای جمعی و مسئولانه شما، بسترِ همدلی و تعاملِ دوسویه فراهم شود تا مسیر اجرای کامل سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هموار و اهداف ستاد ملی جمعیت محقق شود.
