دستگیری سارقان خودرو و اماکن خصوصی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله جهان آرا روز جمعه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و اماکن خصوصی در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۶ باغمیشه قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی ،۵ نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دردو عملیات غافلگیرانه هر ۵ متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی به عمل آمده، چاره‌ای جز بیان حقیقت را نداشته و به ۲۰ فقره سرقت از خودرو و اماکن عمومی و خصوصی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان دو دستگاه خودرو سرقتی و مقادیری اموال مسروقه و یک رأس احشام و... کشف شد، بیان داشت: ارزش اموال مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد که پس از شناسایی طی صورتجلسه به مالباختگان تحویل شد.

جهان آرا با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌های پلیس را برای حفظ و نگهداری اموال و پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و مهم، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.