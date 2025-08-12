  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

دستگیری ۶ سارق اماکن خصوصی در تبریز

تبریز-جانشین انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۶ نفر سارق اماکن خصوصی با ۳۵ فقره سرقت در دو عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های مسکونی و خانه باغ‌ها در تبریز مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شمس تبریزی قرار گرفته و متهمان سابقه دار شناسایی و طی دو عملیات جداگانه دستگیر و به ۳۵ فقره سرقت از مغازه‌ها و ساختمان‌های مسکونی نیمه کاره در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.

