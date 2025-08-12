دستگیری ۶ سارق اماکن خصوصی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های مسکونی و خانه باغ‌ها در تبریز مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شمس تبریزی قرار گرفته و متهمان سابقه دار شناسایی و طی دو عملیات جداگانه دستگیر و به ۳۵ فقره سرقت از مغازه‌ها و ساختمان‌های مسکونی نیمه کاره در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.