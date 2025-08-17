به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به نقش رسانه در تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با جریانهای معاند گفت: در طول ۱۲ روز جنگ، رسانههای کشور بهویژه رسانه ملی نقش تعیینکنندهای ایفا کردند و توانستند افکار عمومی را در برابر رژیم صهیونیستی بسیج کنند.
وی افزود: استان ما یکی از امنترین استانهای کشور محسوب میشود. در ایام جنگ و همزمان با برگزاری مراسم محرم، هیچگونه اختلالی در امنیت عمومی رخ نداد و یکی از باثباتترین دهههای محرم را پشت سر گذاشتیم.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به افزایش تماسهای مردمی با پلیس خاطرنشان کرد: تماسها با پلیس ۸ درصد و درخواستهای راهنمایی و اخذ اطلاعات ۱۴ درصد افزایش داشته و در مجموع ۸۷ درصد مردم از عملکرد پلیس رضایت کامل داشتهاند.
به گفته وی، آذربایجانشرقی در شاخصهای ملی جرایم رتبه مطلوبی دارد؛ بهگونهای که در فراگیری جرم رتبه ۳۱، در ترس از قربانی شدن رتبه آخر، و در ترس از وقوع جرم نیز رتبه آخر را در میان استانها به دست آورده است. همچنین استان در سرمایه اجتماعی رتبه ششم کشور را دارد.
وی با اشاره به کاهش محسوس جرایم اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقتهای مهم ۲۵ درصد و مجموع جرایم ۱۶ درصد کاهش داشته است. در عین حال کشفیات جرایم به ۶۵ درصد رسیده و دستگیریها نیز با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.
فرمانده انتظامی استان افزود: در حوزه کنترل اراذل و اوباش اقدامات ویژهای انجام شده و با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم. البته باید توجه داشت که همه درگیریها و نزاعها مصداق اراذل و اوباش نیست.
وی از افزایش ۴ درصدی دستگیری اراذل و اوباش نیز خبر داد و در خصوص سایر اقدامات پلیس تصریح کرد: در حوزه اتباع بیگانه غیرمجاز ۵۳۶ نفر جمعآوری شدند. همچنین در بخش گذرنامههای زیارتی تجهیزات جدید چاپگر وارد شده تا خدمات سریعتر به مردم ارائه شود.
وی با اشاره به عملکرد پلیس راه و راهور گفت: در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی، توقیف خودروهای دارای بیش از ۵ میلیون ریال جریمه ۳۴ درصد و صدور اخطاریهها نیز ۹۶ درصد افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در حوزه سایبری و استرداد مبالغ کلاهبرداری شده، شاهد افزایش ۶۰ درصدی بودیم و ارزش ریالی پروندههای کشفشده به ۳ همت رسیده است.
وی همچنین از توجه ویژه به خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران خبر داد و گفت: امنیت پایدار جز با مشارکت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی میسر نیست و همکاران ما در این مسیر با جدیت پای کار هستند.
