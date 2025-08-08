به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام، حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به جایگاه اربعین گفت: اربعین نقطه آغاز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است و راهپیمایی میلیونی آن، بستری برای روایت مظلومیت و دیپلماسی عمومی به شمار می‌رود.

وی افزود: زائرانی که پرچم فلسطین را در مسیر کربلا حمل می‌کنند، نشان می‌دهند که عاشورا صرفاً عزاداری نیست، بلکه مسئولیت‌پذیری در برابر ظلم و دفاع از حقوق مظلومان است. اربعین فرصتی برای رساندن صدای مظلومان غزه به گوش جهانیان است.

امام جمعه رباط کریم همچنین با انتقاد از سکوت برخی سران کشورهای جهان در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بی‌عملی و سکوت این دولت‌ها، موجب نسل‌کشی تدریجی و خاموش در غزه شده است.

ترابی در ادامه به رسالت خبرنگاران و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، بیان واقعیت‌ها، پیگیری مطالبات به‌حق مردم و انعکاس خدمات نظام اسلامی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌هاست.

وی افزود: رسانه‌ها نقش بسزایی در تقویت دشمن‌شناسی، خنثی‌سازی توطئه‌ها، ارتقا وحدت و امنیت ملی و احیای فرهنگ بومی و ملی دارند و باید در این مسیر تلاش مضاعفی انجام دهند.