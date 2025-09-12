سایه جنگ روانی دشمن بر سر کشور همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با تحلیل تحولات منطقه و تأکید بر لزوم مقابله با توطئههای دشمن، گفت: دشمن پس از شکست در دفاع مقدس ۱۲ روزه، با جنگ روانی دائمی، سایه جنگ را بر سر کشور نگه داشته است.
وی افزود: آنان با القای قریبالوقوع بودن جنگ، جامعه را در حالت ترس و انتظار نگه میدارند، اما دولت و دولتمردان باید با عزمی راسخ و جهادی نشان دهند که روند کار و پیشرفت کشور با قدرت ادامه دارد.
امام جمعه رباط کریم درباره مذاکرات اظهار داشت: مذاکره در شرایط فعلی یک تله است. آمریکا و رژیم صهیونیستی از میز مذاکره برای فریب و سرگرم کردن طرف مقابل استفاده میکنند تا در فرصت مناسب دست به ترور و تجاوز بزنند. آنها به دنبال جنگ و بمباران هستند، نه حل مشکلات.
ترابی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی کشور اشاره و تأکید کرد: اولویت اصلی امروز، حل مشکلات معیشتی مردم است؛ مهار تورم، مقابله با افزایش سرسامآور قیمتها، تأمین کالاهای اساسی و حل مشکل مسکن باید در کانون توجه دولت باشد.
وی همچنین به کشورهای عربی و اسلامی منطقه هشدار داد: بعد از قطر، نوبت شماست؛ زیرا نتانیاهو و صهیونیستها به دنبال ایجاد «اسرائیل بزرگ» از نیل تا فرات هستند، کشورهای عربی به حمایت دروغین آمریکا دل خوش نکنند؛ آمریکا و اسرائیل یکی یکی به سراغ آنها خواهند آمد تا طرح خاورمیانه جدید را اجرا کنند.
امام جمعه رباط کریم حمله به دوحه را نتیجه سکوت و ضعف کشورهای عربی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: سران کشورهای عربی طی دو سال گذشته هیچ واکنش جدی به جنایات آمریکا و اسرائیل در غزه و کرانه باختری نشان ندادند و برخی با حمایت مالی از صهیونیستها، از پشت به مسلمانان و جبهه مقاومت خنجر زدهاند.
