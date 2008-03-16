اسلام‌هراسی مهمترین موضوع اجلاس سران کشورهای اسلامی

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی پیش از برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی تصریح کرد: باید مسئله افزایش هشدار دهنده اسلام‌هراسی را به واسطه گفتگو و تسامح تاریخی میان اسلام و غرب حل کنیم.

احسان اوغلو مصرانه اظهار داشت: مسئله کاریکاتورها و فیلم ضد قرآنی به منظور اهانت به مقدس ترین نمادهای اسلام طراحی شده و مقررات حقوقی بین الملل که اهانت به اعتقادات دینی را منع می کند با دستاویز قرار دادن آزادی بیان نقض می کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی به ضرورت تقویت مقرارت حقوقی بین المللی و یا وضع قوانین جدید به منظور افزایش اقدامات پیشگیرانه علیه اهانت به ارزشها و احساسات دینی اشاره کرد.

دبیرکل سازمان ملل خواستار همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی شد

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل به آرام کردن تنشهای سراسر دنیا کمک کرده و عاملی برای نفی هرگونه نسبت میان اسلام و تروریسم است .

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در اجلاس داکار یادآور شد: سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی می توانند در کنار هم قدرتمندانه هرگونه نسبت میان اسلام و تروریسم را نفی کنند.

بان کی مون طی سخنرانی در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در داکار که طی روزهای 22 و 23 اسفند ماه برگزار شد گفت: مسلمانها باید علیه افرادی که خشونت را به نام دین توجیه می کنند مقابله نمایند.

وی خشونت در سرزمینهای اشغال شده فلسطین ، گروگان گیری در عراق، لبنان، سودان و سومالی را محکوم و به سایر رویدادهای خاورمیانه که سازمان ملل در حل و فصل بحران آن کمک کرده بود اشاره کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: گروه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل ترویج کننده درک و تساهل است که از علما و سیاستمداران بسیاری از کشورها تشکیل شده و از توسعه همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد حمایت می کند.

سران کشورهای اسلامی از اسلام‌هراسی غرب انتقاد کردند

رهبران کشورهای اسلامی در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی موج فزاینده اسلام‌هراسی در غرب را مورد انتقاد قرار داده و متعهد شدند با افراط گرایی به نام دین که برخی دلایل اسلام هراسی را تشکیل داده مبارزه کنند.

سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در آخرین روز از نشست دو روزه خود در سنگال، درباره راههای مبارزه با فقر در کشورهای اسلامی، آسیا و آفریقا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتگوهای رهبران مسلمان در این نشست تحت الشعاع خصومتها میان چاد و سودان به عنوان دو کشور عضو این سازمان 57 عضوی قرار گرفته بود. هیئتهای شرکت کننده در این نشستها به اتفاق آرا نسبت به حملات نظامی رژیم صهیونیست در مناطق فلسطینی و همچنین تصویر منفی از اسلام و تبعیض مسلمانان در غرب ابراز انزجار کردند.

دکتر اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با مطرح کردن خواست خود مبنی بر محاکمه رژیم اشغالگر قدس برای جرایم جنگی گفت: ما در روابط خود با غرب به زمان دشواری رسیده ایم. بی اطلاعی درباره اسلام و دشمنی حساب شده با ریشه های تاریخی و همچنین ناکامی ما در دفاع از ارزشهای حقیقی اسلام علل افزایش موج اسلام هراسی است.

سازمان کنفرانس اسلامی همچنین از کشورهای غربی خواست ویژگیهای رفتاری ضد اسلامی خود چون انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز و اکران فیلم ضد قرآنی هلند را بار دیگر مورد بررسی دقیق قرار دهند. سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 تأسیس شد و اساس نامه آن در سال 1972 تصویب شد. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کفنرانس اسلامی پیش از این دیدار به علت توافق برای تغییرات اساسنامه سازمان گفت: این جلسه به نقطه عطفی در تاریخ سازمان منتهی می شود.

حمایت وزیر خارجه یونان از حق زنان محجبه

وزیر امور خارجه یونان از حق زنان مسلمان برای پوشاندن سر خود بر اساس آموزه‌های دینی دفاع و ادعا این را که حجاب تهدیدی علیه سکولاریسم است تکذیب کرد.

دورا باکویانی وزیر امور خارجه یونان در همایش بین‌المللی زنان در آنکارا گفت: حقوق بشر و ماهیت سکولار یک کشور به‌واسطه روسری مورد تهدید قرار نمی‌گیرد و به همین نحو با ممنوعیت آن امنیت آن حفظ نمی‌شود. حقوق و جوامع آزاد به‌واسطه اراده سیاسی، چارچوبهای حقوقی، سیاستهای آموزشی و دسترسی به اطلاعات و تکنولوژیهای جدید برای پیشرفت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و سهم مساوی اجتماعی و سیاسی حفظ می‌شوند.

باکویانی رسانه‌های غربی را برای تبلیغات منفی درباره جایگاه زنان در اسلام محکوم کرد و گفت: باور شایعی درباره تفاسیر نادرست از قرآن در رسانه ها تبلیغ می‌شوند که اسلام مردان را برتر از زنان می‌دانند. این در حالی است که اگرآنها مطالعه عهد قدیم و جدید را با همان رویکرد صورت داده و بافت تاریخی را در نظر نگیرند نتیجه مشابهی می‌توانند به دست آورند.

این مقام ارشد یونان مصرانه اظهار داشت که در اسلام تساوی زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته و زنان موفق بسیاری در کشورهای اسلامی فعالیت می‌کنند. همایش بین‌المللی زنان مسلمان روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زنان در آنکارای ترکیه برگزار شد.

تبعیض‌نژادی در آمریکا علیه مسلمانان و برخی اقلیت ها

براساس گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل، بازرسی و تفتیش بی‌دلیل پلیس آمریکا از مسلمانان با توسل به نیروی زور افزایش یافته‌است.

کمیته رفع تبعیض نژادی طی گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده اعلام کرده‌است که این کمیته به‌شدت نگران افزایش بازرسی‌ها نژادی علیه مسلمانان، اعراب و ساکنان جنوب آسیا است که پس از حملات یازدهم سپتامبر افزایش یافته است. هزاران نفر از مسلمانان، اعراب در هفته‌ها و ماه‌های پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده دستگیر شده و مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند. براساس گزارش ماه می 2004 که از سوی سازمان تحقیقات سنای امریکا منتشر شد، اقلیتهای مسلمان در امریکا مورد اصابت قانون میهن پرستی و سایر قدرتهای فدرال قرار گرفتند که به دنبال حملات یازدهم سپتامبر به کار گرفته شده بودند.

پلیس امریکا چندین نفر از مسلمانان و اعراب را به طور تصادفی به پایگاه‌های پلیس منتقل کرده و آنها نیز پس از آزادی به علت تحقیر و سوء‌رفتار از دولت امریکا شکایت کردند.

در این گزارش جدید همچنین آمده است که اقداماتی که برای مبارزه علیه تروریسم اتخاذ می‌شوند نباید تبعیض آمیز باشند یا دین،نژاد،رنگ،تبار،ملیت،یا قومیت خاصی را نشانه بگیرند.این کمیسیون همچنین از دولت بوش خواسته تا تبعیض نژادی را که در قانونگذاری فدرال و ایالتی مورد کاربرد قرار گرفته تعریف کند.

گزارش سازمان ملل اظهار داشته است که مقامات اجرای قانون در ایالات متحده با استفاده از نیروی زور و رفتار خشونت‌آمیز علیه اقلیتهای قومی وارد عمل شده‌اند. ایالات متحده باید تلاش خود را برای از بین بردن چنین رفتارهایی علیه اقلیتها افزایش دهد.

اعضای شورای مشورتی مسلمانهای استرالیا انتخاب می‌شوند

دولت استرالیا در نظر دارد اعضای جدید شورای مشورتی مسلمانهای استرالیا را انتخاب کرده و آنها را از میان جامعه اقلیت مسلمان و غیر روحانیها برگزیند.

لاری فرگوسن مسئول امور بین فرهنگی پارلمان استرالیا گفت: مسلمانان استرالیا باید در تمام ابعاد جامعه چون گروه های اولیا و مربیان، باشگاه های ورزشی و احزاب سیاسی حضور فعال داشته باشند. این ایده که تمام مسلمانان استرالیایی متعصب هستند باور نادرستی است که باید اصلاح شود مسلمانان جدا از مسائل دینی باید در عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه نیز از نمایندگانی میان دولت برخوردار باشند. شورای مشورتی مسلمانان که اعضای آن از میان جامعه علمای اسلامی استرالیا انتخاب شدند در توافق در مورد اهداف کلیدی ناکام عمل کردند.

براساس طرحهای تازه استرالیا شورای مشورتی تازه از میان ستارگان ورزشی، شخصیتهای آکادمیک و فعالان جامعه مسلمان انتخاب خواهند شد و سه مرد در کنار سه زن به علاوه یک رئیس این شورا را تشکیل خواهند داد.

بیش از 200 سال است که مسلمانان در استرالیا زندگی می کنند، جامعه امروز مسلمانان استرالیا 280 هزار مسلمان تخمین زده می شود که در میان جمعیت 21 میلیونی این کشور و اغلب در شهرهای سیدنی و ملبورن زندگی می کنند

آموزه‌های دینی اسلام در مدارس آلمان تدریس می‌شوند

طی کنفرانس رسمی اسلام در آلمان که برای سومین بار تشکیل جلسه داد، تدریس دین اسلام در مدارس آلمان مورد موافقت قرار گرفت .

در کنفرانس رسمی اسلام آلمان که مورد حمایت دولت است تأیید شد به منظور بهبود فرآیند ادغام 4/3 میلیون مسلمان آلمان آموزه های دینی اسلام باید در مدارس این کشور تدریس شوند. ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان اظهار داشت: این ایده به منظور ممانعت از ثبت نام کودکان در کلاسهای دینی غیر رسمی مطرح شده تا آموزگارانی که فاقد صلاحیت لازم هستند بر افکار کودکان تأثیرات مخرب نگذارند.

بکیر البوغا سخنگوی مسلمانان گفت: تدریس اسلام در مدارس آلمان تحقق امری است که والدین کودکان مدتهاست در آرزوی آن بودند.

وی از این امر ابراز مسرت کرد و افزود: ازسال 1980 مسلمانها خواستار کلاسهای دینی اسلام بودند و اکنون این امر با حمایت وزیر کشور میسر می شود.

مسئله کمبود آموزگاران دارای صلاحیت باعث شد تحقق این آرزو طولانی شود اما نتیجه آن وارد شدن مبحث اسلام به برنامه درسی آلمان است که به زبان آلمانی تدریس می شود.

تأسیس نخستین مدرسه اسلامی کره جنوبی

فدراسیون مسلمانهای کره جنوبی اعلام کرد نخستین مدرسه اسلامی را سال میلادی آینده در مقطع ابتدایی تأسیس می‌کند.

ماه مارس سال میلادی آینده ( اسفند 1387) مدرسه اسلامی مسلمان کره به مؤمنان مسلمان کمک می کند دین خود را از طریق برنامه درسی رسمی این کشور بیاموزند. مسلمانان کره جنوبی همچنین طرحهایی برای ساخت مرکز فرهنگی، مدرسه اسلامی مقطع متوسطه و حتی دانشگاه اسلامی پیش بینی کرده اند .

کیم هوان یون دبیرکل فدراسیون مسلمانان کره جنوبی گفت: به زودی درخواست خود را برای تأسیس این مدرسه به مقامهای دولتی ارائه می کنیم. بسیاری از مردم کره جنوبی اطلاعات تحریف شده ای درباره اسلام دارند که این امر به تبلیغات منفی رسانه ای و اقدامهای عده معدودی از مسلمانان به نام دین بوده است. یکی از اهداف ما از تأسیس این مدرسه اصلاح اطلاعات متعصبانه درباره اسلام است تا نه تنها کودکان بلکه عموم مردم حقیقت اسلام را دریابند.

نخستین مدرسه اسلامی کره جنوبی همان برنامه درسی واحد مدارس ابتدایی کشور را تدریس می کند اما کلاسهای خود را به زبان انگلیسی برگزار می کند و کلاسهای مطالعات اسلامی و زبان عربی نیز به این برنامه درسی اضافه شده است.

جمعیت مسلمانان کره 150 هزار نفر تخمین زده می شود اما این تعداد در بسیاری از ابعاد اجتماعی به ویژه آموزش از تسهیلات مناسب برخوردار نیستند.

دادگاهی در هندوستان خواستار اقامه نماز زنان شد

دادگاهی در استان کرالای هندوستان از مقامات مسجد وندور خواست اجازه اقامه نماز زنان در این مسجد را صادر کنند.

این حکم رسمی از سوی صیف رمضان در دادگاه کرالا براساس دادخواست دو زن مسلمان که خواستار اقامه نماز در این مسجد بودند صادر شده است.

زنان تنها تا سال 1997 می‌توانستند در این مسجد نماز بخوانند. پس از آن این مسجد برای کارهای نوسازی و مرمت تعطیل شد و پس از گشایش در سال 2000 زنان از اقامه نماز در مسجد منع شدند.

کل جمعیت هندوستان حدود یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شود که 9 درصد از آن را مسلمانان اهل تسنن و 3 درصد آن را مسلمانان شیعه به خود اختصاص داده‌اند.