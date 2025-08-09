به گزارش خبرنگار مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، جمعه شب با حضور در شهر مقدس کاظمین، از روند خدمات‌رسانی درمانگاه‌های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به زائران بازدید کرد.

محمد کاظم آل صادق نظامی، سفیر ایران در عراق در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های جهادگونه تیم‌های پزشکی و امدادی، خدمات ارائه شده را ستود و آن را نمونه‌ای روشن از دیپلماسی انسانی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی اظهار کرد: حضور گسترده و منسجم جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در ایام زیارتی، جلوه‌ای از روحیه ایثار، تخصص و خدمت بی‌منت به زائران است و این خدمات صادقانه، علاوه بر تأمین سلامت زائران، نماد روشنی از چهره انسانی و ارزش‌مدار ملت ایران در عرصه بین‌المللی است.

سفیر ایران در عراق همچنین بر حمایت کامل سفارت از اقدامات انسان‌دوستانه نهادهای ایرانی در عراق تأکید کرد و افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد همواره پشتیبان اینگونه فعالیت‌های ارزشمند بوده و خواهد بود و ما این افتخار را داریم که یاری‌گر خدمت‌رسانی به زائران اهل بیت (ع) باشیم.

محمد کاظم آل صادق نظامی ضمن گفت‌وگو با پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب، تلاش‌های شبانه‌روزی آنان را ارج نهاد و گفت: آنچه در این درمانگاه‌ها شاهد هستیم، جلوه‌ای واقعی از فرهنگ ایثار، تخصص و تعهد نیروهای ایرانی است. خدماتی که این عزیزان نه تنها به زائران ایرانی بلکه به تمامی زائران از هر ملیت و قومی به خوبی ارائه می‌دهند.

ارائه روزانه خدمات درمانی به بیش از ۱۵۰۰ زائر در کاظمین

در جریان این بازدید، دکتر لطیفی، مسئول پایگاه‌های بهداشت و درمان شهر کاظمین گزارشی از اقدامات انجام‌شده در ایام محرم ارائه کرد.

وی با اشاره به استقرار ۲ درمانگاه در شارع امام علی (ع) و شارع صاحب الزمان (عج)، گفت: از ابتدای راه اندازی درمانگاه تاکنون، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۱۵۰۰ زائر از خدمات رایگان درمانی، شامل ویزیت پزشکی، خدمات پرستاری، تزریقات، پانسمان و دارو بهره‌مند شده‌اند. این خدمات با حضور بیش از ۱۱۲ نفر از کادر درمانی داوطلب و نیروهای پشتیبانی در حال انجام است.

دکتر لطیفی همچنین با بیان اینکه رویکرد اصلی مجموعه، ارائه خدمات با کیفیت، با احترام به کرامت انسانی زائران است، اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که زائران اهل بیت (ع) با آرامش خاطر، سلامت و امنیت لازم را در طول سفر خود داشته باشند. خوشبختانه تاکنون با حمایت‌های ستاد اربعین و همکاری نزدیک با مقامات عراقی در اجرای این مأموریت موفق عمل کرده‌ایم.

گفتنی است درمانگاه‌های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ۹ مردادماه تا ۲۶ مردادماه با حضور پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات رایگان درمانی و امدادی به زائران ارائه می‌دهند.