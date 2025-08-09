به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، خدمات سلامت و درمان در کشور عراق در ۳ بخش اصلی ارائه می‌شود.

بخش اول مربوط به انتقال افراد آسیب‌دیده از مناطق حادثه‌دیده به مراکز درمانی است که این روند با سرعت و دقت انجام می‌گیرد.

بخش دوم شامل تأمین نیازهای درمانی تخصصی برای تکمیل فرایند درمان این عزیزان است؛ به‌گونه‌ای که بیماران با توجه به نوع تخصص مورد نیاز، بین مراکز درمانی جابه‌جا می‌شوند. این انتقال‌ها با استفاده از آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی انجام می‌شود.

در بخش سوم، ۲ گروه از افراد آسیب‌دیده مورد توجه هستند؛ گروه اول کسانی هستند که تحت پوشش بیمه بوده و در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد پس از تثبیت وضعیت، به سرعت به مرز منتقل شده و ادامه درمان آن‌ها در داخل کشور پیگیری می‌شود. گروه دوم، افرادی هستند که در سامانه سماح ثبت‌نام نکرده‌اند و برای کاهش هزینه‌های درمان، حمایت ویژه‌ای از سوی جمعیت هلال احمر دریافت می‌کنند تا هرچه سریع‌تر به مرز منتقل شوند.

از جمله ظرفیت‌های ویژه‌ای که در این ایام فراهم شده، بهره‌برداری از اتوبوس‌آمبولانس‌های مجهز است. در شهرهای نجف و کربلا، شش دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات‌رسانی می‌کنند. هم‌وطنان آسیب‌دیده پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به مرز منتقل و تحویل عوامل اورژانس می‌شوند تا ان‌شاءالله ادامه روند درمان را در داخل کشور با کیفیت بهتر و هزینه‌های مناسب‌تر دریافت کنند.