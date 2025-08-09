به گزارش خبرنگار مهر، کارزار " پیمان نخبگان و سرآمدان علمی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به تکالیف هفت‌گانه راهبردی به ابتکار جمعی از نخبگان آغاز شد: متن این پیمان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

آقا جان، سلام

تجاوز جنایتکارانه‌ی رژیم غاصب صهیونیست به ایران اسلامی و دفاع باشکوه ملت ایران در برابر این هجوم وحشیانه، صحنه‌ی رقم‌خوردن جلوه‌هایی کم‌نظیر از همدلی ایرانیان در برابر این دشمنِ تا دندان مسلح بود. رژیم اسرائیل که با حمایت آشکار ارباب خود، دولت جنایت‌پیشه ایالات متحده آمریکا به میدان آمده بود تا به زعم خود نظام اسلامی را سرنگون کند و به تعبیر آن صدراعظم بی‌وجدان اروپایی «کار کثیف» را به سرانجام برساند، پس از مواجهه با سد ستبر دفاع ملی ایرانیان، پس از ۱۲ روز ناچار به درخواست آتش‌بس بی‌قید و شرط شد و موقتاً از مهلکه گریخت. این دفاع جانانه و این حماسه باشکوه که تحت رهبری خردمندانه‌ی حضرت‌عالی محقق شد، بی‌تردید برگ زرینی به تاریخ پرافتخار ایران عزیز افزود و فصل تازه‌ای را در سپهر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین گشود.

اکنون و با گذشت حدود ۴۰ روز از این نبرد، تعیین چارچوب‌های تازه و چشم‌اندازهای متناسب با احوالات تازه‌ی کشور، برای اقشار و گروه‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد؛ امری که به روشنی در پیام اخیر شما و ابلاغ «هفت تکلیف راهبردی» متبلور شد.

ما، جمعی از نخبگان علمی کشور، که سربازی در راه ایران و جان‌بازی برای اسلام را افتخار خود می‌دانیم، برای تحقق تکالیف محوله از جانب جنابعالی سراپا شوق و یکسر آماده‌ایم.

رهبر عزیز

از میان نکاتی که شما در پیام خود مرقوم داشته‌اید، ما مشخصاً خود را مسئول و مکلف نسبت به تکلیف دوم، یعنی وظیفه‌ی محوله از سوی شما به نخبگان علمی برای تحقق «شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه‌ی بخش‌ها» می‌دانیم و برای نقش‌آفرینی در مسیر این وظیفه، در میدان هستیم. بی‌تردید حرکت به سمت ایجاد شتاب لازم برای پیشرفت دانش و فناوری در کشور، علاوه بر انگیزه و اراده نخبگان، به وجود یک انگیزه و اراده معنادار در مسئولین ارشد کشور نیز وابسته است.

نخبگان علمی کشور، پس از سال‌ها فعالیت تخصصی و پژوهشی در دانشگاه‌ها؛ خود را مهیای ورود جدی و فعالانه به عرصه‌های تخصصی و اقدام مؤثر برای رفع مشکلات اساسی کشور می‌کنند اما به نظر می‌رسد نظام دیوان‌سالاری کشور چندان برای میزبانی از این اراده‌ها و انگیزه‌ها آماده نیست. از این رو، ضمن تأکید مجدد بر آمادگی کامل خود برای قدم گذاشتن در میدان عمل به تکلیف محوله از جانب حضرت‌عالی، معتقدیم اعتنا به پیشنهادهای زیر از جانب مسئولین امر می‌تواند فرایند مشارکت نخبگان در حل مسائل کشور و تحقق شتاب لازم علمی را بیش از پیش تسهیل کند:

۱- ایجاد سازوکارهای معنادار برای تعامل مسئولین ارشد نظام با نخبگان در عرصه‌های مختلف تخصصی، به منظور شنیده شدن صدای نخبگان در دستگاه حاکمه کشور.

۲- طراحی و اجرای فرایندهای آموزشی و مهارت‌افزایی برای نخبگان به منظور درک مسائل کلان کشور و آشنایی با الگوهای سیاست‌گذاری و حکمرانی.

۳- تسهیل فرایند مشارکت نخبگان در رفع چالش‌های کلیدی کشور در عرصه‌های فنی و تخصصی، با اعتنا به رویکردهای نوین مدیریتی.

۴- مانع‌زدایی از مسیر آغاز فعالیت تخصصی نخبگان دانشگاهی و اصلاح طرح‌ها و دوره‌های اجباریِ مخل در زیست حرفه‌ای نخبگان.

۵- جوان‌گرایی واقعی در بدنه مدیریتی کشور و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای مشارکت فعالانه‌ی نخبگان در حل مسائل اساسی کشور.

۶- بازنگری در سیاست‌ها و چارچوب‌های علمی و دانشگاهی و اعتنای بیشتر به رویکردهای ناظر بر مسائل اصلی کشور به جای رویکردهایی مانند مقاله‌محوری در فضای آکادمیک.

حضرت آقا

ما نخبگان ایران‌زمین، تکلیف خود برای ایجاد شتاب لازم در جهت رشد علمی کشور را مشروط به تحقق مطالباتِ پیش‌گفته نمی‌دانیم و معتقدیم مستقل از عملکرد و کارنامه‌ی مسئولین، خود باید در میدان باشیم و برای تحقق آرمان‌های ایران عزیز بکوشیم. ما با درک موقعیت پیچیده امروز ایران در تاریخ چندهزارساله‌ی این سرزمین، و نیز با فهم شرایط ویژه ایران در جغرافیای سیاسی امروز جهان، معتقدیم هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از یاریِ ایران عزیز در این پیچ حساس تاریخی وجود ندارد. ما بر این باوریم که بخش مهمی از سامانه پدافندی کشور در این دفاع ملی، نقش‌آفرینی اقشار مختلف مردم به خصوص نخبگان عرصه‌های مختلف در میدان عمل است. از این رو، برای تحقق تکلیفی که شما بر دوش ما گذاشته‌اید، آستین همت بالا زده و به صحنه آمده‌ایم. امید که به تدبیر و درایت شما و همت و همراهی مسئولین ارشد کشور، این دفاع ملی مقدمه‌ای برای اصلاح همیشگی ساختارها و فرایندهای اداره کشور در مسیر ارتقای مشارکت نخبگان در پیشبرد امور باشد.

و من الله التوفیق

جمعی از نخبگان و سرآمدان علمی ایران عزیز