دانشگاه علم و صنعت آماده اجرای عملیاتی و پایش نقشه جامع علمی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، پیرو دریافت نامه درخواست مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران در روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در واپسین روزهای اسفند گذشته، ریاست دانشگاه دستور تشکیل کمیته‌ای برای مشارکت فعال دانشگاه در این امر مهم و ملی صادر نمود.

در اولین گام در اردیبهشت‌ماه، جمعی از اساتید صاحب‌نظر دانشگاه از دانشکده‌های مختلف در جلسه‌ای با میزبانی شکریه (رییس دانشگاه) و با حضور باقری مقدم (مسئول روزآمدسازی نقشه علمی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران)، در خصوص شیوه مشارکت دانشگاه به تبادل نظر پرداختند.

متعاقبا دبیرخانه تخصصی موضوع در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه شکل گرفت و با برگزاری بیش از ۷ جلسه ، فرایند مناسب برای مشارکت دانشگاه با توجه به محدودیت‌های زمانی موجود و همچنین در چارچوب روش‌شناسی ارسالی فرهنگستان برای روزآمدسازی تدوین شد.

متعاقبا ده کمیته‌ تخصصی (از میان دوازده حوزه فناوری مشخص شده توسط فرهنگستان) با مشارکت بیش از ۴۰ نفر از اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه از دانشکده‌های مختلف، در قالب حضور بیش از ۱۲۰ نفر- ساعت جلسات اولویت‌بندی حوزه‌های فناوری، تشکیل شد. در نهایت نیز گزارش کامل فرایند طی شده و نتایج به دست آمده در ابتدای مردادماه در اختیار فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

نتایج ارائه شده در گزارش دانشگاه، شامل ۱) فهرست زیرحوزه‌های فناوری؛ ۲) سه حوزه اولویت‌دار در هر فناوری بر اساس اثرگذاری بر حل مسائل و چالش‌های اصلی کشور و ۳) مجموعه الزامات اثربخشی اولویت‌بندی فناوری‌ها می باشد.

دانشگاه علم و صنعت ایران همزمان با ارسال گزارش حاوی مجموعه پیشنهادها، آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده در دانشگاه در قالب دبیرخانه راهبری و کمیته‌های تخصصی فناوری برای ایفای نقش گسترده‌تر در فرایند نهایی‌سازی و خصوصا اجرا و پایش نقشه اعلام کرد.