پیمان بیش از ۳۴۰۰ نفر از نخبگان و سرآمدان علمی با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۳۴۰۰ نفر از استادان و نخبگان علمی دانشگاههای کشور در پی پاسخ به تکالیف هفتگانه راهبردی رهبر معظم انقلاب در قالب یک کارزار همراه با شش طرح پیشنهادی به مسئولین امر، از منویات ایشان اعلام حمایت کردند.
در بخشی از متن این کارزار آمده است: «ما نخبگان ایرانزمین، تکلیف خود برای ایجاد شتاب لازم در جهت رشد علمی کشور را مشروط به تحقق مطالباتِ پیشگفته نمیدانیم و معتقدیم مستقل از عملکرد و کارنامهی مسئولین، خود باید در میدان باشیم و برای تحقق آرمانهای ایران عزیز بکوشیم.
ما با درک موقعیت پیچیده امروز ایران در تاریخ چند هزارساله این سرزمین و نیز با فهم شرایط ویژه ایران در جغرافیای سیاسی امروز جهان، معتقدیم هیچ وظیفهای مهمتر از یاریِ ایران عزیز در این پیچ حساس تاریخی وجود ندارد.
ما بر این باوریم که بخش مهمی از سامانه پدافندی کشور در این دفاع ملی، نقشآفرینی اقشار مختلف مردم به خصوص نخبگان عرصههای مختلف در میدان عمل است.
از این رو، برای تحقق تکلیفی که شما بر دوش ما گذاشتهاید، آستین همت بالا زده و به صحنه آمدهایم. امید که به تدبیر و درایت شما و همت و همراهی مسئولین ارشد کشور، این دفاع ملی مقدمهای برای اصلاح همیشگی ساختارها و فرایندهای اداره کشور در مسیر ارتقای مشارکت نخبگان در پیشبرد امور باشد.»
گفتنی است مقام معظم رهبری در مردادماه در پیامی به مناسبت اربعین شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هستهای کشور در پی تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی، ۷ تکلیف راهبردی را ابلاغ کردند.
