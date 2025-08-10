به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شنبه شب در همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان نکا، با قدردانی از این قشر، آنان را «خدمتگزاران واقعی عرصه قلم» توصیف کرد و گفت: خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ایران نشان دادند که پای رسالت و آرمانهای خود برای جمهوری اسلامی ایران استوار ایستادهاند.
وی افزود: در نخستین ساعات آغاز جنگ، بلافاصله قرارگاه رسانهای در سطح استان تشکیل شد؛ بهطوری که تا ساعت ۸ صبح، ۲۲ قرارگاه رسانهای در شهرستانهای مازندران راهاندازی و رسماً آغاز به کار کردند. در همین راستا، با حضور فعال یکهزار خبرنگار، بیش از ۱۰۰ محتوای رسانهای در سطح استان تولید شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با تأکید بر لزوم دسترسی رسانهها به اطلاعات غیرمحرمانه تصریح کرد: مدیران موظفاند اطلاعات غیرمحرمانه سازمان خود را بهصورت شفاف در اختیار رسانهها قرار داده و منتشر کنند تا از این طریق میزان شفافیت در بروکراسی اداری افزایش یابد. در واقع مدیری که به دنبال پنهانکاری باشد، مسیر فساد را هموار میکند.
محمدی همچنین تاکید کرد: هیچ مدیری حق شکایت از خبرنگاران را ندارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان حامی این قشر، بهطور جدی پیگیر این موضوع خواهد بود. در واقع اگر نقدها منصفانه و دور از تخریب باشد، باید مورد استقبال قرار گیرد. همچنین از مسئولان خواست در صورت مشاهده فضای تخریبی، موضوع را به اداره کل فرهنگ و ارشاد گزارش دهند تا این مسائل بهصورت قانونی و شفاف حلوفصل شود.
این مسئول حوزه فرهنگی از ساماندهی بیمه خبرنگاران و هنرمندان در سطح استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ خبرنگار تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند که نسبت به جمعیت کل خبرنگاران استان رقم بسیار پایینی است. به همین دلیل و با توجه به کاستیهای قانونی موجود، روند ساماندهی بیمه هنرمندان و خبرنگاران با جدیت آغاز شده است.
وی در خصوص وضعیت رسانههای مکتوب و برخط مازندران اظهار کرد: استان مازندران با بهرهمندی از ظرفیتهای بسیار بالا، دارای ۱۹ روزنامه، ۴۱ هفتهنامه و ۱۸۹ پایگاه خبری است که مجموع رسانههای مکتوب و برخط استان را به ۴۷۶ رسانه میرساند. بر این اساس، استان مازندران از نظر تعداد رسانهها در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.
محمدی با اشاره به ارتقای سواد رسانهای در بین اصحاب رسانه، گفت: کلاسهای سواد رسانهای با هدف ارتقای سطح آگاهی خبرنگاران از شرق تا غرب مازندران به صورت رایگان برگزار خواهد شد. این دورهها با بهرهگیری از اساتید برجسته، زمینهساز تحولی عظیم در میان فعالان رسانهای استان خواهد بود.
وی همچنین به تأمین کاغذ و تفاهمنامه همکاری با شرکت چوب و کاغذ مازندران اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۸ تن کاغذ اولیه برای رسانههای مکتوب استان تأمین شده و تا پایان سال، نزدیک به ۱۰۰ تن کاغذ به قیمت دولتی برای این رسانهها اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از پرداخت هدیه روز خبرنگار به خبرنگاران سطح استان خبر داد و افزود: ۶۴۵ خبرنگار استان از هدیه روز خبرنگار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بهرهمند شدند.
محمدی در پایان استان مازندران را به عنوان یک کلانشهر معرفی کرد و متذکر شد: استان مازندران، از گلوگاه تا رامسر، با جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر و با فرهنگی، آئین و زبان مشترک، یک کلانشهر محسوب میشود که با وحدت و همدلی میتواند مسیر پیشرفت را به خوبی طی کند.
نظر شما