رهبری هوشمندانه و اتحاد ملت کلید پیروزی در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملکشاهکوهی شامگاه شنبه در آئین تجلیل از اصحاب رسانه، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، بر نقش تعیینکننده رهبری انقلاب و حضور هوشیارانه مردم در مقابله با دشمن تأکید کرد.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی و پیچیده دشمن، اظهار کرد: اگر این جنگ تنها ۴۸ ساعت دیگر ادامه مییافت، رژیم صهیونیستی به کلی از صحنه محو میشد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران تنها با اسرائیل روبهرو نبود، بلکه در برابر ائتلافی از قدرتهای بزرگ جهان نظیر آمریکا، ناتو، آلمان، انگلیس و فرانسه ایستادگی کرد.
ملکشاهکوهی اظهار کرد: هدف اصلی این کشورها، براندازی جمهوری اسلامی و وادار کردن ایران به تسلیم در کوتاهترین زمان ممکن بود، اما با رهبری مقتدرانه رهبر انقلاب و حضور آگاهانه مردم، این توطئه ناکام ماند.
وی با بیان اینکه کشورهایی که امروز گرفتار تجزیه و تزلزلاند، از نعمت رهبری الهی محروماند، رهبری را نخستین و مهمترین عامل پیروزی در این جنگ دانست.
وی خاطرنشان کرد: باید این حقیقت برای نسل جدید بهدرستی تبیین شود.
وی دومین رکن پیروزی را ملت بزرگ ایران عنوان کرد و افزود: وقتی مردم در صحنه باشند، هیچ مشکلی غیرقابلحل نیست. اگر مسئولان صادقانه و شبانهروزی برای مردم کار کنند، مردم نیز در کنارشان خواهند بود.
فرمانده سپاه نینوا همچنین به نقش نیروهای مسلح بهعنوان بازوی پرقدرت ملت اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با اتکا به ایمان و آمادگی، خط مقدم دفاع از کشور را تشکیل میدهند.
وی در ادامه با اشاره به جنگ روانی و ادراکی دشمن، به تلاش برای ایجاد ناامیدی در جامعه اشاره کرد و گفت: شعارهایی که از رسانههای صهیونیستی پخش میشود، هدفی جز ضربه به ثبات و امنیت کشور، بهویژه در حوزههایی مانند آب و برق ندارند.
ملکشاهکوهی ضمن پذیرش برخی ضعفها در مدیریت داخلی، خواستار همکاری مردم در اصلاح الگوی مصرف شد و اظهار کرد: مشکلات کشور تنها بر دوش مسئولان نیست؛ همه باید در مسیر حل آن مشارکت داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به تحرکات اخیر در قفقاز جنوبی و مسئله آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و ورود ایران به این مناقشه را بخشی از نقشه استکبار برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام دانست.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای رهبری هوشمند، شجاع و غیرقابل فریب است و ملتی دارد که در مسیر ولایت، با بصیرت ایستادهاند. همین اتحاد، رمز عبور ما از بحرانهاست.
وی با اشاره به انسجام و وحدت ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه، آن را از ضروریات امروز کشور دانست و گفت: در این نبرد، ملت و ارتش در کنار هم حماسهای کمنظیر رقم زدند. مقاومت مردم در برابر اغتشاشات و شهادت فرماندهان بزرگ، نشان از عمق توطئه دشمن و استواری مردم دارد.
فرمانده سپاه نینوا با تأکید بر ضرورت مقابله با عملیات روانی دشمن، یادآور شد: اکنون زمان گلایه نیست، بلکه باید با امیدآفرینی و اقتدار، نقشه دشمن را خنثی کنیم.
