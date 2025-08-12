مازندران جزو ۵ استان برتر کشور در تعداد رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی در همایش گرامیداشت روز خبرنگار که صبح چهارشنبه به میزبانی نوشهر و با حضور اصحاب رسانه، خانواده شهدا، مسئولان عالی‌رتبه استانی، فرمانداران، نمایندگان مجلس، استاندار مازندران و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران و تبریک روز خبرنگار، گفت: در مازندران ۱۹ روزنامه، ۴۱۷ نشریه محلی، چند فصلنامه و سالنامه و ۱۸۹ پایگاه خبری فعال است که در مجموع ۴۷۶ رسانه مکتوب و مجازی را شامل می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمار خانه مطبوعات، ۸۷۰ خبرنگار به ثبت رسیده‌اند، اما با احتساب خبرنگاران فاقد عضویت رسمی، حدود هزار تا هزار و ۱۱۰۰ نفر در استان فعالیت دارند که این رقم مازندران را در جمع پنج استان برتر کشور از نظر تعداد خبرنگار قرار می‌دهد.

محمدی با اشاره به برنامه‌های ارتقای سواد رسانه‌ای در استان گفت: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگاه‌های آموزشی رایگان در سه منطقه شرق، مرکز و غرب مازندران برای خبرنگاران برگزار خواهد شد تا علاوه بر کمیت، کیفیت کار رسانه‌ای نیز ارتقا یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از پیگیری وضعیت بیمه خبرنگاران خبر داد و گفت: از میان هزار خبرنگار استان، تنها ۱۵۰ نفر تحت پوشش بیمه خبرنگاران هستند که این موضوع با حمایت استاندار و پیگیری‌های ملی در حال بررسی است.

وی درباره حمایت از مطبوعات مکتوب افزود: با حمایت استاندار، ۳۸ تن کاغذ با نرخ دولتی ویژه روزنامه‌های استان تأمین و اختصاص یافته که این روند ادامه خواهد داشت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد و گفت: به جز اسناد محرمانه و فوق‌سری، باید شفاف‌سازی کامل صورت گیرد تا عموم مردم به اطلاعات قراردادها، احکام و پرداخت‌ها دسترسی داشته باشند.

وی در پایان با تشکر از استاندار مازندران و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، خواستار تسهیل شرایط بیمه و صدور مجوزهای رسانه‌ای و نیز توجه ویژه به رفاه اصحاب رسانه شد.