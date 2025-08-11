مازندران از نظر فضای فرهنگی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی یکشنبه شب در آئین تجلیل از خبرنگاران ساری به دغدغه‌های اصحاب رسانه و خبرنگاران اشاره و اضافه کرد: این موضوعات باید به صورت استانی و ملی پیگیری تا رفع شود.

وی موضوع ساماندهی بیمه هنرمندان و خبرنگاران را از اقدامات بیان کرد وگفت: در مازندران بیش از ۵۰۰ نفر بیمه شده فرهنگ و هنر وجود دارد که عضو خانواده فرهنگ و رسانه نیستند و تعداد ۸۰۰ خبرنگار در استان فقط ۱۵۰ نفر بیمه هستند.

وی با بیان اینکه ۱۹ روزنامه با ۴۱ هفته نامه در استان مازندران فعالیت دارد، گفت: برای دریافت ۱۰۰ تن کاغذ با نرخ دولتی از چوب و کاغذ استان درخواست و پیگیری شد که با ۳۸ تن آن موافقت شده است.

محمدی با اظهار اینکه مازندران از نظر سرانه فضایی فرهنگی دارای ضعف است، گفت: شهرستان ساری فاقد یک بلک باکس مناسب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: ساری از نظر فضای فرهنگی جزو فقیرترین شهرهای استان مازندران است.

وی فراموشی زبان و آئین‌های مازندران را از دیگر دغدغه‌ها و مسائل بیان کرد و گفت: متأسفانه رسانه‌های مجازی و مکتوب ما در جنگ اخیر کمتر دیده شدند در حالی که قسمتی از سرمشق‌هایی که در کشور تولید شد توسط رسانه‌ها بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه چاپ کتاب فرهنگ واژگان طبری مازندران در دست اقدام است هزینه آن را ۴ میلیارد تومان بیان کرد.