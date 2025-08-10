دریافت 11 MB کد خبر 6556419 https://mehrnews.com/x38KJv ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ کد خبر 6556419 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ گفتوگو کردن به معنای تسلیمشدن نیست رئیسجمهور پزشکیان در دیدار با مدیران و اصحاب رسانه گفت: اگر استقلال میخواهیم باید بسیاری از سختیها را تحمل کنیم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: باید تلاش جدیتری برای توقف جنایات اسرائیل علیه مردم غزه شود پزشکیان: آغوش دولت به روی جهادگران و دانشمندان باز است پزشکیان: بدون رضایت و هماهنگی با مقام معظم رهبری، هیچ کاری نخواهیم کرد برچسبها مسعود پزشکیان رهبر معظم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران
