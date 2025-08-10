به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۱۹ مرداد ماه) در آئین دریافت استوارنامه سفرای جدید کشورهای اتیوپی، استونی، جیبوتی، لائوس، کامبوج، بروندی، لتونی، میانمار و نپال، ضمن آرزوی موفقیت برای آنان در انجام مأموریت‌ها و پیگیری اهداف‌شان، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های سازنده با همه کشورهای جهان است.

رئیس جمهور افزود: ایران آماده و علاقمند به گسترش روابط با این کشورها در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری، بر مبنای احترام و در راستای تأمین منافع متقابل است. باور ایرانیان این است که ساکنان زمین، در سیاره‌ای کوچک، فرصتی محدود برای زندگی دارند و لذا باید در مسیر توسعه صلح، ثبات، آرامش و رفاه برای همه با یکدیگر همکاری، همراهی و هم‌افزایی داشته باشیم.

پزشکیان همچنین در این دیدارها با اشاره به تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه تصریح کرد: همه کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی باید تلاش و همکاری جدی‌تر برای توقف این جنایات، رفع محاصره و امدادرسانی نامحدود و گسترده به مردم بی‌گناه غزه داشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشتار مردم بی‌گناه و بستن راه غذا، آب و دارو به روی آنها به نام دفاع از خود فاجعه‌ای غیرانسانی است، گفت: فاجعه بزرگ‌تر آن است که این جنایات در مقابل چشم کسانی انجام می‌شود که خود را مدعی حقوق بشر، دمکراسی و آزادی نوع انسان معرفی می‌کنند.

در این مراسم آقایان «فیصل علی ابراهیم» سفیر اتیوپی، «واینو رینات» سفیر استونی، «طیب دبد روبله» سفیر جیبوتی، «بونمی وانمانی» سفیر لائوس، «بیداکه نتورکا» سفیر بروندی، «بختیار هاسنز» سفیر لتونی، «زاوو اوو» سفیر میانمار، «پاودل رامش چاندرا» سفیر نپال و خانم «راث منی» سفیر کامبوج نیز ضمن تقدیم سلام‌های گرم و آرزوهای نیک سران کشورشان برای دکتر پزشکیان و ملت ایران خاطرنشان کردند که تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های سازنده فی‌مابین به‌کار خواهند گرفت.