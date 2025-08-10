پزشکیان: بدون رضایت و هماهنگی با مقام معظم رهبری، هیچ کاری نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار با مدیران رسانه پس از شنیدن نظر و انتقادات آنها حول محور مهمترین مسائل روز کشور و انجام وظایف حرفه‌ای رسانه، وحدت را اصل و محور حل همه مشکلات کشور دانست و گفت: ما هیچ گفتگو یا حرکتی بدون هماهنگی، تعامل و نظر مقام معظم رهبری انجام نداده و نخواهیم داد و این بسیار روشن است، ولی بهتر است وقتی در آن جهت حرکت می‌کنیم، خودمان این پایه‌ها را بر هم نزنیم و شعاری ندهیم که خدایی نکرده آن چهارچوب و انسجام بر هم بخورد.

پزشکیان با طرح این موضوع که به نظر من توحید و وحدت اصل است، ادامه داد: اگر این وحدت نباشد، برای باقی مسائل دیگر نیاز نیست دشمن وارد میدان شود. تمام تلاش اسرائیل این بود که در کشور شورش به وجود بیاید و الان نیز به همین دل بسته است، حالا اگر ما نظر عده‌ای رو قبول نداشته باشیم، چه کسی گفته است که حرفی که من می‌زنم حق مطلق است یا حرفی که طرف مقابل مطرح می‌کند، کفر مطلق است؟ همین نگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند؛ باید بپذیریم که طرف مقابل نیز نظر دارد.

وی در همین رابطه ادامه داد: همان افرادی که ما در زندان انداخته بودیم، در دفاع از مملکت بیانیه دادند و محکم ایستادند، در صورتی که ما این‌ها را قبول نداشتیم. باید مقداری دلمان را نسبت به خودمان باز کنیم حتی با همسایگان‌مان تا بتوانیم دشمن را ناامید کنیم، اسرائیل و آمریکا را ناامید کنیم و اگر با همسایگان خود دعوا راه بیندازیم به امید آنکه پوزه کسی را به خاک بمالیم، خود به خود شکست خواهیم خورد.

رئیس جمهور خطاب به مدیران رسانه تاکید کرد: من متوجه نمی‌شوم چگونه است که تاکنون فکر نکردیم تهران، کرج، قزوین و تمام حاشیه را به این شکل توسعه دهیم؟ مگر می‌شود فکر نکنیم و توسعه دهیم؟ توسعه دادیم، آب نداریم، نه زیر پایمان آب هست و نه پشت سدهایمان؛ شما بگویید چه اقدامی انجام دهیم؟ با شعار دادن، نقد کردن و ایجاد توقع مشکل حل نمی‌شود.

پزشکیان ادامه داد: شبانه روزی کار می‌کنیم که آب را از طالقان به تهران بیاورند تا پاییز با مشکل کم آبی مواجه نشویم و مشخص نیست با این کار مشکل کم آبی تهران حل می‌شود یا نه، چرا که ۴۵ درصد بارندگی در منطقه کاهش یافته است. پشت سدها آب نیست و عمق چاه‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود، کسی نیست به من بگوید که اگر آب چاه‌ها تمام شد، آب تهران طرف قزوین چگونه تأمین می‌شود؟

وی ادامه داد: در بحران جدید و غیرقابل تصور آب قرار داریم، اگر بخواهیم چشمانمان را ببندیم و نبینیم، این واقعیت از بین نمی‌رود؛ می‌گویند سو مدیریت رخ داده، مدیری که رفع این مشکل را بلد است بیاید پای کار، همه کسانی که کار را به اینجا رساندند مدیر بودند. همه آنها ما را به اینجا رسانده‌اند، آن کسی هم که بلد بوده و مدیریت نکرده کجاست، بیاید و مدیریت کند.

رئیس جمهور از تلاش دولت برای حل مشکل کم آبی خبر داد و افزود: با دانشگاهیان و متخصصان محیط زیست جلساتی تشکیل داده و در این رابطه با آنها گفتگو کردیم و فکر می‌کنیم چگونه می‌توانیم مسائل را با چالش‌هایی که مواجه هستیم، حل کنیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: وضعیت درآمد دولت, دخل و خرج ما مشخص است؛ وقتی توقع ایجاد می‌شود باید کسی بیاید و بگوید که چگونه این توقعات برآورده شود. صنعت دچار مشکل شد؛ نیروهای نظامی بمباران شدند، بخش‌های انتظامی بمباران شدند و خانه‌های مردم دچار مشکل شد. حالا قرار است ۴۰۰۰ میلیارد دلار بنزین وارد کنند اما برای چه مصرفی؟ اینکه این بنزین را در اختیار عده‌ای با نرخ ۱,۵۰۰ تومان قرار دهیم و نتوانیم در دولت معیشت مردم را جبران کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مسئله بنزین را حل کنیم صدای عده‌ای در می‌آید، این کار را هم انجام ندهم باید بگویید جایگزین آن چه کاری صورت بگیرد. ما نمی‌خواهیم مردم ناراضی شوند. من با تمام وجود تلاش می‌کنم مشکل مردم را حل کنم.

پزشکیان با طرح این موضوع که از سازمان‌ها و نهادها به طور سرزده بازدید می‌کند، یادآور شد: من خودم به سازمان‌ها سر می‌زنم و رسانه‌ای با خود همراه نمی‌کنم، به دنبال نمایش نیستم چندین بار به سازمان برنامه و بودجه رفتم و از آنها می‌خواهم که بودجه‌ریزی را عملیاتی کنند، با کارشناسان آنها صحبت کرده‌ام، با این روش بودجه ریزی نمی‌توان پیش رفت، باید پرداخت به صورت عملکردی باشد. اگر کاری صورت می‌گیرد که اثر دارد به آن بودجه تخصیص دهیم و اگر اثر ندارد برای چه به کار بی‌فایده بودجه تخصیص می‌دهیم؟ مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند و به آنها پول می‌دهیم؛ در مقابل نمی‌توانیم معیشت مردم را تأمین کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر روز در دولت به سازمان برنامه و بودجه یادآور می‌شوم که بودجه کالابرگ را تأمین کند تا عده‌ای با مشکل مواجه نشوند؛ در این شرایط نمی‌خواهیم توسعه ایجاد کنیم، زیرا باید ابتدا نان مردم را تأمین کنیم.

پزشکیان همچنین عنوان کرد: در آب، گاز، برق و پول مشکل داریم؛ در شرایط انتخاب نیستیم و نمی‌توانیم آب را قطع نکنیم. انتخاب دیگری نداریم. بالاجبار باید کاری انجام دهیم. کسی که چهار کارت سوخت دارد، حداقل یک کارت سوخت به او تعلق گیرد. چرا باید یارانه سوخت بنزین به دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ تعلق بگیرد؟ حداقل این طور می‌توانیم به محرومان و فقرا رسیدگی کنیم.

رئیس جمهور در رابطه با حجاب، گفت: در ابتدای انقلاب ما دانشگاه‌ها را با انقلاب فرهنگی تعطیل کردیم، آن زمان قدرت دست ما بود و اجازه ندادیم پسرها بیایند و دختران را معاینه کنند؛ من را به دادگاه و نزد امام جمعه کشیدند و به تهران آوردند و گفتند نمی‌شود؛ اعتقاد دارم نمی‌توان با زور حجاب را بر سر مردم کرد، همانطور که با زور نمی‌توانستند حجاب را از سر مردم بردارند. باید آموزش دهیم، هر محله‌ای مسجد دارد و با ۸۰ هزار مسجد می‌توان با منطق مسائل را حل کرد. من نمی‌توانم با زور به دختر خودم که حاضر است برای من بمیرد بگویم چه بپوشد. مجبورم با او گفتگو و همراهی کنم تا بپذیرد و همراهی کند؛ اگر زور بگوییم در مقابل ما می‌ایستند و بی‌دین می‌شوند.

پزشکیان عنوان کرد: همین خانم‌ها در این جریانات پلاکارد در دست گرفته بودند و می‌گفتند جانم فدای رهبر و مرگ بر اسرائیل.

رئیس جمهور در بخشی از سخنانش، اظهار کرد: مشکل اصلی در کشور ما فقر و بی‌عدالتی است. در آموزش بی‌عدالتی غوغا می‌کند. برای ثبت نام یک دانش آموز در مقطع اول دبستان ۱۸۰ میلیون پول دریافت می‌کنند، اما در روستاها هیچ آموزشی ارائه نمی‌شود.

پزشکیان عنوان کرد: با وجود آنکه پول نداریم، تلاش می‌کنیم تمام مدارس مناطق محروم را اصلاح کنیم، با کمک مردم بیش از ۸ هزار مدرسه در دست ساخت است. در حال تغییر روش‌های آموزش هستیم، ۹۰ درصد دانش آموزان نخبه می‌خواهند از کشور بروند، چرا باید دانش آموزان را طوری تربیت کنیم تا به جای آنکه دلشان با کشور خودشان باشد، آرزوی رفتن به خارج از کشور را داشته باشند؟ این‌ها مواردی نیست که بتوانیم از آنها عبور کنیم؛ همه کسانی که مسئولیت داشته‌اند باید نسبت به این موضوع جواب دهند. باید کمک کنیم تا عدالت ایجاد شود.

رئیس جمهور با طرح این موضوع که روز به روز با تحریم نفت برای ما مانع ایجاد می‌کنند، ادامه داد: ممکن است در این شرایط ارز کمتری داشته باشیم و باید وضعیت را تحمل کنیم، نه اینکه توقع ایجاد کنیم. وقتی استقلال می‌خواهیم، باید بسیاری از این موارد را تحمل کنیم.

پزشکیان بیان کرد: کسی نگفته وقتی حرف می‌زنیم یعنی تسلیم شویم؛ اصلاً تسلیم شدن در ذات ما نیست، اما چه کسی گفته است که از حرف زدن بترسیم؟ گفتگو نمی‌کنید می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌خواهید بجنگید؟ دشمن به ما حمله کرد. مجدداً خرابی‌ها را بسازیم، باز به ما حمله می‌کند؟ این‌ها مواردی نیست که بتوانیم با آنها احساسی برخورد کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: این را به شما بگویم که ما بدون هماهنگی با مقام معظم رهبری هیچ کاری نمی‌کنیم، هیچ کاری نخواهیم کرد حتی اگر مخالف نظر خود من باشد؛ به این اعتقاد دارم نه آنکه بخواهم شعار دهم. هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقادی باور دارم که باید این کار انجام دهیم. وقتی با رهبری هماهنگ می‌کنیم، بهتر است بقیه انتقاد نکنند که چرا این کار را انجام دادید، بدون هماهنگی هم کاری نخواهیم کرد، آنچه مصلحت کشور و مردم است، باید انجام گیرد.