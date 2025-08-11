پزشکیان سه قانون مصوب مجلس را به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۸) ماده (۱۴) موافقتنامه و «قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده‌اند، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» را که در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.