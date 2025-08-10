به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مستند رادیویی «مسیر مخفی» به تهیهکنندگی زهره سربازی از رادیو ایران، پادکست رادیویی «شرق دور، شرق نزدیک» به تهیهکنندگی، نویسندگی، کارگردانی و اجرای محسن رسولی از رادیو گفتوگو و نمایش رادیویی «رؤیای پاییز» به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی از رادیو نمایش به بخش فینال جشنواره بینالمللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ رسیدند.
زهره سربازی تهیهکننده مستند رادیویی «مسیر مخفی» پیرامون این اثر گفت: این مستند روایتی است از مهاجرت غیرقانونی ۲ جوان ایرانی؛ قصهای که از همان روزهای تصمیمگیری آغاز میشود، زمانی که هنوز در ایران بودند و تنها فکر عبور از مرز را در سر داشتند. در «مسیر مخفی» ابتدا با این ۲ نفر پیش از مهاجرت مصاحبه شده و ذهنیتها، امیدها و نگرانیهای آنها ثبت شده است. چند سال بعد، در نقطهای دیگر از جهان، دوباره با همان افراد گفتوگو شده و مستند با تکیه بر تضاد این دو مقطع روایت خود را شکل میدهد. جشنواره بینالمللی ABU PRIZE ۲۰۲۵، جشنوارهای است که با حضور کشورهای عضو اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه برگزار میشود و یکی از مهمترین رویدادهای رسانهای به شمار میرود.
پادکست «شرق دور، شرق نزدیک» به تهیهکنندگی، نویسندگی، کارگردانی و اجرای محسن رسولی به پدیده نفوذ فرهنگی و اقتصادی کره جنوبی در کشورهای جهان از جمله ایران میپردازد. رسولی در این رابطه گفت: این پادکست با تاکید بر انواع محصولات فرهنگی موج کرهای با عنوان «هالیو» که توانسته قشر اعظمی از نوجوانان و جوانان دنیا را شیفته و همراه خود کند ساخته شده است. در این اثر، به چرایی غفلت از سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی در تولیدات هنری کشور پرداختیم، غفلتی که موجبات تأثیرگذاری کیپاپ و کیدراما و … را در ایران فراهم کرده بود.
نمایش رادیویی «رؤیای پاییز» به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی که با اقتباسی آزاد از رمان «بار دیگر شهری که دوست میداشتم» نوشته نادر ابراهیمی تولید شده، برای دبیرخانه جشنواره سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) در مالزی ارسال شده بود و پس از ارزیابی هیأت داوران، در میان آثار برگزیده قرار گرفت. «رؤیای پاییز» با بازی، نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی و همراهی گروهی از بازیگران رادیو، در استودیو شماره ۸ رادیو ضبط شده است.
برندگان نهایی بخشهای رادیویی و تلویزیونی این جشنواره، شهریور سال جاری در مجمع عمومی سالانه اتحادیه در کشور مغولستان معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.
نظر شما