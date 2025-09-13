به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش به عنوان نماینده معاونت صدا در شصت و دومین اجلاس عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) در اولانباتور مغولستان، با ارائهای خلاقانه در نشست Radio Working Party حضوری پررنگ داشت. ارائه تخصصی وی با موضوع «نقش و جایگاه مالکیت میکروفون و پرسپکتیو صدا در نمایش رادیویی» به صورت ویدئویی و غیرحضوری ارائه شد و با استقبال روبهرو شد.
بخش عملی و مصداقی این ارائه در قالب یک نمایش رادیویی به زبان انگلیسی تولید و پخش شد؛ اثری که با کارگردانی و نقشآفرینی فریدون محرابی و آشا محرابی، تهیهکنندگی فرشاد آذرنیا و طراحی و اجرای افکتهای صوتی توسط محمدرضا قبادیفر در استودیوی ۸ ارگ تاریخی ۷ ساخته شد.
این نمایش که برگرفته از داستانی از شاهنامه فردوسی و گفتوگوی نمادین میان سیمرغ و بانوگشسب بود، با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین صدا، میکروفون و پرسپکتیو شنیداری، نمونهای عملی از محور ارائه سوهانی محسوب شد.
اثر ارائهشده علاوه بر توجه به مباحث تخصصی حوزه رادیو، با تم محوری اجلاس امسال ABU (نقش رسانهها در حفظ میراث ملی و فرهنگی) نیز همخوانی داشت.
اجلاس عمومی ABU ۲۰۲۵ با حضور مدیران و کارشناسان رسانههای عضو از سراسر آسیا و اقیانوسیه در حال برگزاری است و معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این دوره حضوری فعال دارد.
