افزایش رطوبت و دماهای بالا در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان استقرار جریانات جنوبی را تا اواخر روز سه شنبه در نیمه غربی، مرکزی و تا اواخر روز چهارشنبه در نیمه شرقی استان نشان می‌دهد که سبب افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق و وقوع دماهای بالای احساسی در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی خواهد شد.

وی ادامه داد: تا اواخر روز سه شنبه با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظه‌ای به ویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاک‌های همرفتی به ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس طی امروز مواج است.

سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۹و کمینه دمای ۳۲.۳ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹.۴ و ایذه با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.