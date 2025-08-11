صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز (دوشنبه، ۲۰ مرداد) در نیمه شمالی، شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی، آسمان ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد شمالی، کاهش نسبی دما، رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود.

وی افزود: در شمال خوزستان، برخی نقاط ایلام، لرستان، ارتفاعات استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، هرمزگان و جنوب فارس، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر، وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید محتمل است.

ضیائیان ادامه داد: در روزهای سه‌شنبه (۲۱ مرداد) و چهارشنبه (۲۲ مرداد) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. این شرایط در روز پنجشنبه (۲۳ مردادماه) نیز در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت، در حالی که در سایر مناطق کشور، جو پایدار مورد انتظار است.

وی بیان کرد: طی پنج روز آینده، در نیمه شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان به‌ویژه منطقه زابل، همچنین دامنه‌های جنوبی البرز و از دوشنبه تا چهارشنبه در استان‌های ایلام و خوزستان، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که گاهی با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۰ مرداد) صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد، گاهی افزایش باد و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۷ و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.