به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه ایران، با رسیدن به میانه تابستان و شدت گرفتن گرمای هوا، مصرف برق در کشور به آستانه ۷۷ هزار مگاوات رسیده است؛ عددی که در صورت ادامه روند افزایشی، می‌تواند پایداری شبکه را با چالش مواجه کند. با این حال، مدیران صنعت برق تأکید دارند که عبور موفق از تابستان تنها با همکاری و همراهی مردم ممکن خواهد بود.

بر اساس این گزارش از مرکز پایش برق کشور، اعلام شد که امسال شرکت توانیر برای عبور از اوج بار تابستان، ۱۴ کلان‌طرح حیاتی در سراسر کشور تعریف کرده و تنها در منطقه شمال کشور (استان‌های مازندران و گلستان)، ۲۶ پروژه مهم با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

مازیار جمشیدی، مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور با بیان اینکه هنوز به رکورد ۸۰ هزار مگاوات سال گذشته نرسیده‌ایم، گفت: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و مشارکت مردم، امیدواریم اوج بار تابستان امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

وی همچنین به معرفی استان‌های پرمصرف پرداخت و افزود: استان‌های تهران، خوزستان، هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران در صدر فهرست بیشترین مصرف برق قرار دارند. در ساعات اوج مصرف بیشترین فشار بر شبکه وارد می‌شود.

جمشیدی با تأکید بر مصرف هوشمندانه گفت: استفاده از کولرهای گازی در دمای ۲۵ درجه و کولرهای آبی در دور کند، بستن در و پنجره‌ها در زمان گرمای شدید و به تعویق انداختن استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو، لباسشویی و جاروبرقی به ساعات غیر اوج، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه دارد.

مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور در پایان تأکید کرد: تابستان ۱۴۰۴ می‌تواند بدون خاموشی سپری شود، به شرط آنکه همه با عادت‌های مصرفی درست و همراهی جمعی، به تابستانی ایمن و پایدار کمک کنند.