به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظمرضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اظهار کرد: با پیگیریهای شهردار تهران، امسال دو مجموعه قدیمی شهر یعنی مجموعه البرز لشگرک و مجموعه صبا تکمیل میشوند.
پروژه فرهنگی، ورزشی البرز لشگرک با مساحت ۶۴ هزار مترمربع، شامل سالنهای سینما، واحدهای تجاری، سالن کنفرانس، مجموعههای ورزشی، فضاهای تفریحی و سایر کاربریهای خدماتی است. عملیات احداث این مجموعه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و هماکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
مرکز نمایشهای آئینی صبا نیز با هدف توسعه و اعتلای هنرهای نمایشی سنتی و مدرن و بهرهگیری از فناوریهای نوین، در سال ۱۳۸۲ طراحی شد و کلنگ احداث آن در سال ۱۳۸۷ در خیابان شریعتی، منطقه ۷ تهران به زمین خورد. این پروژه نیز پس از سالها توقف و تأخیر، اکنون آماده بهرهبرداری است.
مرکز نمایشهای آئینی صبا شامل ۶ سالن نمایش با ظرفیت ۸۰۰ نفر است که شامل پلاتو تمرین تئاتر، سالن تئاتر روحوضی، سالن تئاتر روباز و دو بلک باکس نمایش (هر کدام با ظرفیت ۷۰ نفر) میباشد. سالن اصلی دارای ویژگیهای منحصر به فردی مانند ظرفیت ۵۰۰ نفر، قابلیت متحرک بودن صحنه، ماشینری، جابجایی خودکار تماشاگران و قابلیت آکوستیک دینامیک (یکسانسازی صدا برای همه تماشاگران) است. این سالن به عنوان اولین و تنها نمونه در خاورمیانه با این ویژگیها شناخته میشود.
