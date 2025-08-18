صادقی خمامی: ناترازی برق بدون مشارکت مردم حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی خمامی صبح دوشنبه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان ضمن تبریک روز خبرنگار از همراهی مستمر و اثربخش اصحاب رسانه در فرهنگ سازی مصرف صحیح برق، قدردانی کرد و گفت: در سالهای اخیر و بهویژه در شرایط ناترازی تولید و مصرف برق، نقش آگاهی بخشی رسانهها در کاهش مصرف و اطلاعرسانی به موقع به مردم، بسیار حیاتی بوده و امروز نمیتوان جایگاه این همراهی را در پایداری شبکه نادیده گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین از خبرنگاران خواست در کنار نقد منصفانه، نسبت به اطلاع رسانی فرصتهای مشارکت مردم در حوزه انرژیهای نو، تعرفهها و خدمات هوشمند صنعت برق نیز به صورت فعال عمل کنند.
وی گفت: امروز اگر بتوانیم با کمک رسانهها اهمیت اصلاح الگوی مصرف را در میان مردم نهادینه کنیم بدون تردید عبور از پیک مصرف تابستان و تأمین پایدار انرژی، آسانتر و مطمئنتر خواهد بود.
وی با اشاره به پراکندگی جمعیت در روستاهای گیلان و طولانی بودن شبکه فشار ضعیف استان گفت: گیلان دومین استان کشور از نظر طول شبکه فشار ضعیف است و این پراکندگی باعث افزایش چالشهای فنی در توزیع برق میشود با این حال از ابتدای سال گذشته تاکنون ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه در سطح استان توسعه یافته که سرمایهگذاری بسیار هنگفتی نیاز داشته است.
وی نقش مشارکت مردم در مدیریت مصرف را پررنگ دانست و افزود: اگر مردم آگاه شوند و آموزشهای لازم را ببینند میتوانند فشار بر شبکه را کاهش دهند لذا رسانهها و خبرنگاران میتوانند با اطلاعرسانی درست، این فرهنگسازی را تسهیل کنند.
مدیرعامل توزیع برق گیلان با بیان اینکه ناترازی برق تنها به دلیل مسائل فنی نیست، گفت: ریشه اصلی این مشکل اقتصادی است بنابراین مصرف برق در ایران بسیار ارزان است در حالی که در کشورهای اروپایی حتی با درآمد بالاتر، مردم انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف دارند.
صادقی به اهمیت آموزش و استاندارد سازی در ساختمانها اشاره کرد و ادامه داد: ساختمانهای قدیمی به دلیل عدم رعایت اصول فنی و نبود محافظ ولتاژ، آسیبپذیری بالایی دارند حتی در ساختمانهای جدید هم گاهی سیمکشی استاندارد رعایت نمیشود، اما با اصلاح اصولی و نصب تجهیزات حفاظتی، میتوان خسارات ناشی از نوسانات برق را کاهش داد.
وی به خاطرات خود از دهههای گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته مردم با دقت بیشتری به مصرف برق توجه میکردند حتی پدربزرگ و مادربزرگها چراغها را خاموش میکردند و به مقدار مصرف توجه داشتند، اما اکنون برق به کالایی ارزان و تقریباً رایگان تبدیل شده و انگیزه اقتصادی برای رعایت مصرف کاهش یافته است.
صادقی به اقدامات شرکت توزیع برق گیلان نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۷ سال گذشته در هر سال تنها ۴۰۰ کیلومتر شبکه توسعه یافته بود، اما با سرمایهگذاریهای اخیر، این میزان به ۲۰۰۰ کیلومتر رسیده است همچنین سامانههای هوشمند اپراتوری و برنامههای مدیریت مصرف برای مشترکین فعال شده است که در آینده از هوش مصنوعی برای پاسخگویی به مشتریان استفاده خواهد شد.
مدیرعامل توزیع برق گیلان در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت انرژیهای نو، به ویژه پنلهای خورشیدی خانگی اشاره کرد و گفت: افرادی که پنل خورشیدی نصب کنند و سیستم ذخیرهسازی داشته باشند از قطعی برق در امان خواهند بود و این یک مسیر جهانی برای کاهش فشار بر شبکه است.
وی در پایان با تأکید بر همکاری بین مردم و شرکت توزیع برق بیان کرد: توسعه شبکه گیلان بدون مشارکت مردم و رعایت مدیریت مصرف امکانپذیر نیست و این همکاری میتواند ناترازی را کاهش دهد و به پایداری شبکه کمک کند.
