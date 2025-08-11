  1. دین و اندیشه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

تحلیل جامعه شناختی شبکه‌های اجتماعی در نشست «معنا، نشانه و واقعیت»

نشست «معنا، نشانه و واقعیت» با حضور ۲ تن از صاحبنظران با تحلیل جامعه شناختی شبکه‌های اجتماعی در فرهنگسرای ملل پارک قیطریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «معنا، نشانه و واقعیت» نام نشستی است که به تحلیل جامعه شناختی شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تفسیری می‌پردازد و قرار است توسط گروه علمی‌تخصصی جامعه‌شناسی تفسیری و با همکاری کانون فرهنگ و زندگی برگزار شود.

این رویداد روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، از ساعت ۱۱ تا ۱۳، با حضور دو تن از صاحبنظران این حوزه برگزار شود. در این نشست امیر عظیمی استادیار دانشگاه البرز با موضوع «معنا، نشانه، واقعیت: تحلیل جامعه‌شناختی شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تفسیری» و بی تا مدنی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با موضوع «فهم واقعیت اجتماعی در زیست جهان معانی» سخنرانی خواهد کرد.

مکان برگزاری این نشست فرهنگسرای ملل در پارک قیطریه است و حضور در رویداد برای تمام علاقه‌مندان به جامعه‌شناسی، فلسفه و مطالعات فرهنگی آزاد و رایگان است.

سیده فاطمه سادات کیایی

