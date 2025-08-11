خدمات رسانی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به زوار اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: موکب محبان الرضا (ع) این شرکت از چهاردهم مردادماه با استقرار در نقطه صفر مرز بازرگان برای نخستین بار از زائران اربعین حسینی (ع) در قالب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز پذیرایی استقبال کرده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۷۵۰۰ زائر از کشورهای ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و نیز برخی کشورهای حوزه قفقاز از خدمات موکب شرکت توسعه فضاهای فرهنگی استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به رایزنی مدیران منطقه آزاد ماکو با شهرداری تهران برای تقویت زیرساخت‌های مذهبی در مرز بازرگان به عنوان پیشانی ورودی زوار از اروپا اشاره کرد و گفت: مرز بازرگان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین مبادی ورود و خروج مسافر خصوصاً مسافران مذهبی از اروپا به ایران به شمار می‌رود. به این دلیل، ساخت و تقویت زیرساخت‌های خدماتی برای زوار در طول سال از موضوعاتی است که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با همکاری منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو آن را برای آینده در دستور کار خود دارد.