تردد زائران خارجی از مرز بازرگان از مرز ۶۵۰۰ نفر گذشت

ایرج آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از سوم مردادماه تا کنون ۶ هزار و ۵۱۰ زائر اربعین حسینی از این مرز برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی وارد کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: هم اکنون پنج موکب شامل دو موکب ویژه اسکان و تغذیه، ۲ موکب میان‌وعده و یک موکب فرهنگی به نام شهید باکری در مرز بازرگان مستقر شده است.

آزادی با اشاره به آمادگی کامل پایانه برای خدمات‌رسانی به زوار، افزود: پنج موکب در پایانه مستقر شده است که شامل دو موکب ویژه اسکان و تغذیه، ۲ موکب میان‌وعده و یک موکب فرهنگی به نام شهید باکری است.

آزادی با بیان اینکه همه ساله این مرز میزبان زائرانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان، کشورهای آسیای میانه و اروپایی است، گفت: سال گذشته ۱۲ هزار زائر از مرز بازرگان برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی وارد کشور شده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال پیش بینی می‌شود ۱۵ هزار زائر خارجی از مرز بازرگان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی وارد کشور بشوند، گفت: زائران پس از ورود مرز بازرگان که با استقبال مسئولان استانی و شهرستانی همراه است به سمت مرز تمرچین پیرانشهر حرکت می‌کنند و در طول مسیر از شهرهای خوی، سلماس، ارومیه، نقده می‌گذرند.

مدیر پایانه مرزی بازرگان با بیان اینکه زمینه اسکان و پذیرایی دو هزار نفر روزانه در مرز بازرگان فراهم است، گفت: امسال با هماهنگی منطقه آزاد و ستاد اربعین استان و سازمان راهداری کشور محیط آرایی از نقطه صفر مرزی تا خروجی گیت خروجی انجام شده و آماده استقبال از زائران هستیم.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با مسئولان مرز گوربلاغ ترکیه برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی فراهم شده است، اضافه کرد: همچنین امسال با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تلاش شده مشکل سوخت برای خودروهای زائران خارجی برطرف شده و زائران خارجی می‌توانند با دریافت کارت سوخت در مرز به راحتی از این مرز تردد کنند.

مرز بازرگان به عنوان یکی از مبادی رسمی و فعال ورود زائران خارجی اربعین، در هفته‌های آینده میزبان شمار بیشتری از زائران کشورهای منطقه خواهد بود.