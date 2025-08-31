اعتراض سایپا به قضاوت داور در دیدار با مس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سایپا، تیم‌های فوتبال سایپا و مس کرمان در هفته اول لیگ دسته اول شامگاه پنج شنبه ۶ شهریور و در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. کادرفنی تیم سایپا در این بازی از قضاوت مهدی جبرئیلی ناراضی بودند و باشگاه سایپا بیانیه ای را در این رابطه صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه سایپا به عنوان یک باشگاه سازنده از بدو تأسیس با سابقه درخشان در تمامی ادوار لیگ فوتبال کشور، همیشه به عنوان یک باشگاه اخلاق مدار و پایبند به قانون، نسبت به ناملایمات و اشتباهات داوری اعتراض قانونی کرده و همواره از هیاهو و ایجاد حاشیه پرهیز کرده است. اما اشتباهات داوری در نادیده گرفته شدن ۲ پنالتی واضح در همین هفته نخست، شرایط را برای تیم فوتبال این باشگاه دشوار خواهد کرد و این باشگاه ریشه دار قطعاً اعتراض کتبی و رسمی به اشتباهات داوری را حق مسلم خود دانسته و بی شک در صورت تکرار، به خاطر حق و حقوق کارگران خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.