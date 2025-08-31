  1. ورزش
اعتراض سایپا به قضاوت داور در دیدار با مس کرمان

باشگاه سایپا طی بیانیه ای به قضاوت مهدی جبرئیلی در دیدار هفته اول لیگ دسته اول مقابل مس کرمان اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سایپا، تیم‌های فوتبال سایپا و مس کرمان در هفته اول لیگ دسته اول شامگاه پنج شنبه ۶ شهریور و در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. کادرفنی تیم سایپا در این بازی از قضاوت مهدی جبرئیلی ناراضی بودند و باشگاه سایپا بیانیه ای را در این رابطه صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه سایپا به عنوان یک باشگاه سازنده از بدو تأسیس با سابقه درخشان در تمامی ادوار لیگ فوتبال کشور، همیشه به عنوان یک باشگاه اخلاق مدار و پایبند به قانون، نسبت به ناملایمات و اشتباهات داوری اعتراض قانونی کرده و همواره از هیاهو و ایجاد حاشیه پرهیز کرده است. اما اشتباهات داوری در نادیده گرفته شدن ۲ پنالتی واضح در همین هفته نخست، شرایط را برای تیم فوتبال این باشگاه دشوار خواهد کرد و این باشگاه ریشه دار قطعاً اعتراض کتبی و رسمی به اشتباهات داوری را حق مسلم خود دانسته و بی شک در صورت تکرار، به خاطر حق و حقوق کارگران خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

