  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

لزوم تغییر چارچوب فکری در حکمرانی آموزشی برای تحقق اهداف مدرسه تراز

لزوم تغییر چارچوب فکری در حکمرانی آموزشی برای تحقق اهداف مدرسه تراز

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گردهمایی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین به لزوم تغییر چارچوب فکری در حکمرانی آموزشی برای تحقق اهداف «مدرسه تراز» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گردهمایی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین که با حضور علیرضا کمرئی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول طرح مدرسه تراز سند تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش که در محل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد، با اشاره به الگوی مدارس تراز سند تحول بنیادین، گفت: برای رسیدن به اهداف این برنامه لازم است که ابتدا در تمامی سطوح تغییر پارادایم در حکمرانی‌ها وجود داشته باشد و اگر در حکمرانی آموزشی، پرورشی، سیاسی و اقتصادی تغییر چارچوب فکری ندهیم و بخواهیم بر اساس حکمرانی قبلی خود باشیم، عملاً نمی‌توانیم از کیفیت و کار کیفی سخن بگوییم.

وی با اشاره به اهمیت تغییر پارادایم آموزشی افزود: برای رسیدن به عدالت به معنای عام و عدالت آموزشی به معنای خاص باید به فضای آموزشی استاندارد و آموزش با کیفیت در کلاس‌های درس برسیم تا بتوانیم به مدارسی در سطح تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه در مدارس تراز باید به دنبال تحول در مدیران مدارس، توانمندسازی معلمان و بهره‌گیری از فناوری‌ها باشیم، گفت: در حکمرانی جدید آموزشی، مدرسه دیگر واحد اجرایی نیست، بلکه مدیر مدرسه باید رهبری تغییر دهنده باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه مدرسه یک زیست‌بوم تربیتی و زندگی است، گفت: مدرسه پیشران پیشرفت ملی است و برای همین مدارس ما باید در طرح مدرسه تراز سند تحول بنیادین، کانون توسعه، تحول، تاب‌آوری و توانمندی باشند.

قاسمی در پایان با بیان این‌که مدرسه می‌تواند کانون مدیریت بحران هم باشد، ادامه داد: برای رسیدن به این اهداف باید به مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی استلزامات اجرای درست این برنامه آموزش داده شود و این گردهمایی هم با این هدف برگزار شده است.

گفتنی است؛ دوره آموزشی تبیین الگوی مدارس تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استثنایی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران مدارس تراز و رابطان استانی آموزش و پرورش استثنایی کشور به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

کد خبر 6558155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها