لزوم تغییر چارچوب فکری در حکمرانی آموزشی برای تحقق اهداف مدرسه تراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گردهمایی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین که با حضور علیرضا کمرئی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول طرح مدرسه تراز سند تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش که در محل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد، با اشاره به الگوی مدارس تراز سند تحول بنیادین، گفت: برای رسیدن به اهداف این برنامه لازم است که ابتدا در تمامی سطوح تغییر پارادایم در حکمرانی‌ها وجود داشته باشد و اگر در حکمرانی آموزشی، پرورشی، سیاسی و اقتصادی تغییر چارچوب فکری ندهیم و بخواهیم بر اساس حکمرانی قبلی خود باشیم، عملاً نمی‌توانیم از کیفیت و کار کیفی سخن بگوییم.

وی با اشاره به اهمیت تغییر پارادایم آموزشی افزود: برای رسیدن به عدالت به معنای عام و عدالت آموزشی به معنای خاص باید به فضای آموزشی استاندارد و آموزش با کیفیت در کلاس‌های درس برسیم تا بتوانیم به مدارسی در سطح تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه در مدارس تراز باید به دنبال تحول در مدیران مدارس، توانمندسازی معلمان و بهره‌گیری از فناوری‌ها باشیم، گفت: در حکمرانی جدید آموزشی، مدرسه دیگر واحد اجرایی نیست، بلکه مدیر مدرسه باید رهبری تغییر دهنده باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه مدرسه یک زیست‌بوم تربیتی و زندگی است، گفت: مدرسه پیشران پیشرفت ملی است و برای همین مدارس ما باید در طرح مدرسه تراز سند تحول بنیادین، کانون توسعه، تحول، تاب‌آوری و توانمندی باشند.

قاسمی در پایان با بیان این‌که مدرسه می‌تواند کانون مدیریت بحران هم باشد، ادامه داد: برای رسیدن به این اهداف باید به مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی استلزامات اجرای درست این برنامه آموزش داده شود و این گردهمایی هم با این هدف برگزار شده است.

گفتنی است؛ دوره آموزشی تبیین الگوی مدارس تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استثنایی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران مدارس تراز و رابطان استانی آموزش و پرورش استثنایی کشور به صورت حضوری و برخط برگزار شد.