به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفوی عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه برنامه‌ای برای ارزیابی زودهنگام و مداخلات به‌هنگام در مدارس اجرا می‌شود، گفت: این طرح به‌منظور شناسایی و رفع مشکلات آموزشی، فرهنگی و خانوادگی دانش‌آموزان پیش از ورود به مدرسه پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات کاهش بازماندگی از تحصیل و حمایت از خانواده‌های نیازمند است، افزود: در همین راستا کمک‌هزینه‌های ایاب و ذهاب به دانش‌آموزان پرداخت می‌شود، هرچند همکاری کامل شهرداری در این زمینه هنوز محقق نشده است.

معاون پیشگیری، تشخیص، توانبخشی، برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی در کشور با نوعی اختلال یادگیری مواجه هستند که حمایت‌های آموزشی و روانی لازم برای آنان در دستور کار قرار دارد.

مصطفوی افزود: بخش عمده اعتبارات این سازمان صرف هزینه‌های جاری مانند رفت‌وآمد دانش‌آموزان می‌شود و نه صرفاً امور آموزشی، چرا که این موضوع برای خانواده‌های کم‌برخوردار اهمیت ویژه‌ای دارد.

مصطفوی با اشاره به ضرورت توانمندسازی دانش‌آموزان گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم سازمان دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان پس از فراغت از تحصیل امکان ورود به بازار کار و دستیابی به شغل مناسب را پیدا کنند.

وی از امضای تفاهم‌نامه با سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: این همکاری مشترک زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند که نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان در حمایت از کودکان و نوجوانان است.

وضعیت مراکز حمایتی زنجان

معاون آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه ۸۰ درصد فعالیت‌های این سازمان مربوط به دانش‌آموزان عادی نیازمند سنجش و حمایت‌های آموزشی و روانی است، گفت: در استان زنجان ۱۷ مرکز حمایتی فعال است که نقش مهمی در اولین مواجهه کودکان با مدرسه دارند، اما امکانات و تجهیزات کافی در اختیار ندارند.

وی ادامه داد: در همین راستا، سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصمیم گرفته است به هر یک از این مراکز یک میلیارد ریال اعتبار برای تأمین تجهیزات اولیه اختصاص دهد.

مصطفوی افزود: علاوه بر تخصیص این اعتبارات، همکاری با شهرداری، شبکه بهداشت و سازمان بهزیستی برای تقویت امکانات و ارائه حمایت‌های لازم به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در حال پیگیری است.