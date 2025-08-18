کمرئی: تحقق سند تحول بنیادین در گرو ایجاد مدرسه تراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی، مشاور وزیر آموزش و پرورش، در سی‌وهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، اظهار کرد: برخی از کارشناسان معتقدند سند تحول بنیادین تاکنون به‌طور کامل در مدارس اجرایی نشده، اما وزارت آموزش و پرورش در سطح ستاد، برنامه‌های خود را برای تحقق اهداف این سند دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد مدیریت راهبردی در دل سازمان، افزود: الگوی مفهومی مدرسه تراز سند تحول بنیادین طراحی شده و تاکنون ۷ هزار نفر از طریق راهبران آموزشی به‌صورت غیرمستقیم در این مسیر قرار گرفته‌اند.

کمرئی ابزارهای کلیدی تحقق این سند را «رویکرد ترکیبی»، «پرهیز از یکسان‌سازی برنامه‌های مدارس»، «توجه به برنامه راهبردی با تمرکز بر اهداف تحولی» و «الگوی تعالی در پوشش متوازن شاخص‌های مدرسه تراز» برشمرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: استان‌ها باید بدانند که صرفاً توانمندسازی مدیران و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری کافی نیست؛ بلکه تحقق اهداف سند در گروی ایجاد مدرسه تراز با درک درست از رسالت و جلب اعتماد کامل در سطح استان‌هاست.