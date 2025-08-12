به گزارش خبرنگار مهر، سید حمایت میرزاده با تبریک روز خبرنگار، گرامی‌داشت شهدای خبرنگار و ضرورت اطلاع رسانی گفت: امروز افرادی در غزه، در گوشه‌ای از کره زمین مورد ظلم قرار گرفته‌اند و این صدای مظلوم است که باید شنیده شود. این رساندن صدای مظلوم رسالت سنگینی است که به عهده‌ی خبرنگاران است و ما باید این رسالت را ارج نهیم.

وی با طرح این سوال که آیا خبرنگار باید دنبال خبر باشد یا خبر باید دنبال خبرنگار بگردد؛ گفت: امروز در سالگرد صدور فرمان مشروطیت هم قرار داریم و به نظرم رسانه‌ها به این سالگرد کمتر پرداخته‌اند. فصل سوم این قانون اساسی به نظرم فوق‌العاده است؛ اصل نوزدهم و بیستم تا اصل ۳۶ که اعم از حقوق انسانی و برابری حقوق انسان‌ها است؛ نشان‌دهنده مترقی بودن قانون اساسی ایران است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اصل کرامت انسانی گفت: بدنه آموزش و پرورش همواره متأثر از نظرات معلمان سراسر کشور بوده است. اجلاس رؤسای آموزش و پرورش از ابتدا به پیشنهاد شهید رجایی و از سال ۱۳۶۱ آغاز شده و تاکنون ۳۷ دوره آن برگزار شده است.

وی با اشاره به به اینکه اجلاس رؤسا و معاونین آموزش و پرورش از ابتدا به صورت حضوری برگزاری شده و تنها به علت کرونا چند سالی مجازی شده بود؛ گفت: برای نخستین بار، برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی حضوری و مجازی خواهد بود. در تمامی استان‌ها مدیران کل، مسئولان استانی و رؤسای مناطق و نواحی به‌صورت حضوری شرکت می‌کنند و هم‌زمان، به صورت هماهنگ با ستاد مرکزی در وزارتخانه نیز از طریق بسترهای مجازی ارتباط خواهند داشت.

میرزاده رویکرد اصلی این اجلاس را ارتقای کیفیت آموزش و عدالت آموزشی دانست و گفت: ارتقای کیفیت آموزش در حقیقت عبور از نظام تست‌محور، تأکید بر یادگیری عمیق، مهارت‌محوری و پرورش تفکر و توجه به گروه‌بندی صحیح دانش‌آموزان و معلمان است. عدالت آموزشی هم شامل رفع تبعیض در توزیع امکانات، حذف مدارس کپری، سنگی و کانکسی و تجهیز مدارس در مناطق محروم به‌صورت اولویت‌دار است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اذعان به اینکه نمی‌توانیم بی‌عدالتی را صفر کنیم، گفت: با این وجود موظفیم تا آنجا که ممکن است تبعیض‌ها را کاهش دهیم. رئیس جمهور هم همواره اولویت خود را توجه به آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزشی قرار داده است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور بارها تأکید کرده که دیگر مدرسه‌ای بدون تجهیزات و بی معلم نباید در هیچ نقطه‌ای از ایران باشد؛ افزود: هر حوزه آموزش و پرورش، انتظارات مشخصی تدوین کرده که پس از اجلاس، ملاک ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود. برای نخستین‌بار، شاخص‌هایی عینی برای سنجش تحقق این انتظارات تعریف شده‌اند.

میرزاده با بیان اینکه نگران آینده بچه‌های مردم هستیم، به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور استفاده کنیم تا امید را به خانواده‌ها برگردانیم؛ مدرسه قرار است خانه دوم دانش آموز باشد در حالی که رسانه ممکن است اینگونه القا کند که مدرسه محل اضطراب دانش آموز است.

اجلاس آموزش و پرورش اجلاس نمایشی نخواهد بود



معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اجلاس معاونان و رؤسای آموزش و پرورش اجلاسی نمایشی نخواهد بود؛ گفت: دنبال کارهای نمایشی نیستیم؛ ما فقط برای امضای نامه یا صرف ناهار دور هم جلسه نمی‌گذاریم بلکه هدف ما ایجاد یکپارچگی، تغییر نگرش، و حرکت واقعی به سوی عدالت و ارتقای کیفیت در نظام تعلیم و تربیت است.

درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش امکانات مدارس در استان‌ها

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار پرونده قضائی کارکنان آموزش و پرورش در دادگاه‌ها مفتوح است گفت: از کارکنان آموزش‌وپرورش حمایت حقوقی می‌شود؛ همان طور که ۵۰ هزار مورد شکایت در حال حاضر در دیوان عدالت اداری مطرح است. همچنین بیش از ۲۰ هزار معلم در بخش قضائی و حقوقی راهنمایی و مشاوره دریافت کرده‌اند و بیش از ۱۱ هزار دادخواست و لوایح و حضور در ۶ هزار جلسه دادگاه به کمک معاونت حقوقی صورت گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به پاسخ آموزش و پرورش به ۱۵ هزار نامه نمایندگان مجلس گفت: بیشتر نامه‌های نمایندگان مجلس در خصوص تأمین امکانات برای مدارس یا ادارات آموزش‌وپرورش بوده است.